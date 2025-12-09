Antena 3 LogoAntena3
Una de las coaches

"Somos muy competitivos": Edurne confiesa cómo vivido las grabaciones de la última edición de La Voz Kids

La cantante nos ha confesado cómo ha sido para ella juzgar a los niños participantes y cómo se ha llevado con sus compañeros.

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de una de las cantantes más queridas de nuestro país. Edurne ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su nuevo disco navideño.

La cantante se ha definido como una amante de estas fiestas y ha querido deleitarnos interpretando 'Blanca Navidad' en directo. Durante la entrevista, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle por su experiencia en La Voz Kids, ya que la hemos podido ver como coach en este 2025 y repetirá en la edición de 2026.

Edurne ha coincidido con Ana Mena, Antonio Orozco y Luis Fonsi en esta última edición que han grabado y nos ha adelantado que, aunque se llevan muy bien, todos son muy competitivos. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!

