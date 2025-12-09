Antena 3 LogoAntena3
Ester vende su casa por una cuarta parte de su valor de mercado "por salud mental": "Valdría cerca de 300 mil euros y lo vendo por 60 mil"

La propietaria deja claro que no es ni especuladora ni gran tenedora y afirma que le costó mucho conseguir el dinero para comprar un piso que ahora ha decidido malvender, desesperada. Su caso no es el único, hay varias decenas de miles en España.

Venta vivienda okupada

Andrés Pantoja
Publicado:

En España actualmente hay en venta unas 20.000 viviendas con un 'asterisco' en su oferta. Estos inmuebles se ofrecen con un inquilino irregular en su interior, es decir, okupados.

Ester, propietaria de un piso en alquiler, lleva más de tres años de dolores de cabeza, fue entonces cuando su inquilina comenzó a incurrir en impagos y ahora ha tomado una decisión que aunque no le resulte beneficiosa para el bolsillo, sí lo será para su bienestar, asegura.

Cansada de un problema que se alarga años, mucho más de lo que la lógica indica y la justicia deberían permitir, Ester ha puesto a la venta su casa, con inquiokupa dentro, por 60.000 euros.

"¡Una ganga!", exclamaba Susana Griso, consciente de que la vivienda tiene un valor de mercado más de cuatro veces superior.

Sueño, estrés y gastos

La desesperación de esta propietaria ha alcanzado un nivel que no puede soportar y ha llevado a Ester a deshacerse de una casa que destinaba al alquiler habitacional: "Por salud mental más que nada, básicamente por eso. Me está costando mucho desgaste físico, psicológico y es que ya... ¡Lo regalo!".

Ester ha recurrido a varios métodos tratando de recuperar, recordemos, su vivienda. Una empresa de desokupación, cuyas costosas intervenciones resultaron inútiles, o la contratación de los servicios de un detective privado, no han evitado que la propietaria decida 'malvender' la casa.

"Hay que poner nombre a estos sinvergüenzas"

Ester, propietaria

Al mismo tiempo que afirma haber sufrido problemas de sueño derivados de una situación de estrés extremo, pone nombre a su inquiokupa, "Lady Lorena de Torrent", y habla de su situación: "Tiene un hijo, presuntos problemas con el alcohol, presuntamente trabaja 'en b'. Limpia casas, cuida niños (…)".

"Viviendo a mi costa"

Pone en duda la situación de vulnerabilidad de su inquilina a la fuerza, remitiendo a la información recabada por el detective contratado, que incluiría la comisión de un presunto doble delito de fraude si es cierto que percibe su salario de manera irregular y al mismo tiempo cobraría ayudas sociales.

Ester también exponía que se encuentran inmersos en un proceso de conciliación social para resolver el asunto, sin embargo "no se ha presentado", lamentaba: "No ha acudido ni a servicios sociales ni a mediación y así sigue viviendo a mi costa".

"Que la gente tenga claro que no somos ni grandes tenedores ni especuladores, somos gente de clase media baja que a base de mucho esfuerzo compramos un piso para tener un desahogo en la vejez, un complemento, y no ser tan dependientes del Estado", sentencia la desesperada propietaria que responsabiliza a los partidos que apoyan el decreto de 2020: "Sumar, Podemos, PSOE, Compromís, y EH Bildu".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Programas

