Borja Sémper reaparece en redes tras 4 semanas sin quimioterapia: "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero fuerzas"

El portavoz del PP ha publicado una foto en redes sociales compartiendo las buenas noticias que tiene sobre su tratamiento contra el cáncer: "De momento todo va bien".

Imagen compartida por Borja Sémper

Borja Sémper reaparece en redes tras 4 semanas sin quimioterapia: "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero fuerzas" | Antena 3

Juan Muñoz
Publicado:

Borja Sémper ha reaparecido en redes sociales cuando se cumplen cuatro semanas desde que terminara su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer.

El portavoz del Partido Popular, que ha estado cuatro meses acudiendo a sesiones de quimioterapia, ha querido compartir las buenas noticias que llegan sobre su tratamiento.

En un selfie desde lo que parece el interior de un ascensor y con gesto alegre, Sémper asegura que "de momento todo va bien" y celebra que "empieza a salir pelo" tras la caída debido al tratamiento.

"Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya cuatro semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien", ha escrito el portavoz popular en 'X', antiguo twitter.

Sémper acompaña la buena noticia con un mensaje de agradecimiento: "Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!".

El portavoz del PP se vio obligado a reducir sus apariciones públicas desde que anunciara que le habían detectado un tumor cancerígeno, el pasado mes de julio, que le llevaría a someterse a un "tratamiento exigente".

Desde entonces, son numerosas las muestras de apoyo y afecto que Sémper ha recibido, no solo desde el sector político.

Publicidad

Imagen compartida por Borja Sémper
