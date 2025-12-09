Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bruselas investiga a Google y "teme" que utilice contenidos para alimentar sus propios sistemas de IA

La Comisión Europea plantea si el gigante tecnológico ha promovido sus sistemas de inteligencia artificial, como 'AI Overviews' o 'AI Mode', beneficiándose de contenido sin compensar a creadores.

Beni López
Publicado:

La Comisión Europea (CE) ha anunciado que investigará a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria. Todo ello, para averiguar si el gigante tecnológico ha utilizado contenidos para alimentar sistemas de inteligencia artificial (IA) sin compensar a sus creadores ni ofrecerle la opción de rechazar.

Se estudiará si Google ha distorsionado la libre competencia "al imponer términos y condiciones injustos" o al concederse acceso privilegiado a dicho contenido, "lo que perjudica a los desarrolladores de modelos de IA rivales", según recoge su comunicado.

Según la CE, se "teme" que Google pueda haber utilizado contenidos de sitios web para ofrecer servicios de IA generativa, como 'AI Overviews' o 'AI Mode', sin dar la opción de compensarles o de rechazar el uso de su contenido.

En el caso de 'AI Overviews', plasma resúmenes generados por IA en respuesta al usuario, sobre los resultados tradicionales. Por su parte, AI Mode se corresponde a una pestaña similar a un chatbot que responde a los usuarios a través de una conversación.

Bruselas investigará si la generación de 'AI Overviews' y 'AI Mode' viene del contenido de editores web sin compensación adecuada y sin la posibilidad de que estos puedan negarse si perder acceso a Google Search.

A su vez, la Comisión plantea si Google podría haber utilizado vídeos y otros contenidos de YouTube "para entrenar a sus modelos de IA generativa sin una compensación adecuada o sin ofrecerles posibilidad de rechazar el uso de su contenido".

La CE hace mención en su comunicado a las políticas de YouTube, donde señala que se prohíben a los desarrolladores rivales de modelos de IA emplear contenidos de dicha plataforma para entrenar sistemas de inteligencia artificial.

La CE investiga si Google ha discriminado a medios de comunicación tras detectarse indicios

En noviembre de este año, la Comisión Europea también abrió otra investigación contra 'Alphabet', empresa matriz de Google, para averiguar si había infringido la Ley europea de Mercados Digitales al discriminar sitios web de medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

Bruselas apunta a que la labor de seguimiento previo "ha puesto de manifiesto indicios de que Google, basándose en su 'política de abuso de la reputación del sitio', está degradando los sitios web y contenidos de los medios de comunicación y otros editores en los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenidos de socios comerciales".

En caso de que se encuentren pruebas de incumplimiento de legislación europea, la empresa tendría que hacerse cargo de infracciones de un 10% del volumen de negocios total de la empresa a nivel mundial o del 20% en caso de infracción reiterada.

