¡Pablo Motos se multiplica! Esperansa se transforma y le da la vuelta a sus 'Trucos con Grasia'

Esperansa Grasia ha sido uno de los grandes fichajes de esta temporada de El Hormiguero. La subcampeona de la última edición de Tu cara me suena nos ha sorprendido estos últimos meses con grandes trucos que nos ayudan en nuestro día a día y, en esta ocasión, no iba a ser menos.

La cómica nos ha sorprendido apareciendo en plató vestida y caracterizada como Pablo Motos. "Me lo pedía el cuerpo", nos aseguraba Esperansa al presentase con esa nueva imagen el el programa.

En el primero de sus trucos, la cómica nos ha enseñado a llenar un cubo de agua, sin necesidad de hacer malabares en el fregadero. Tan fácil como echar mano de un recogedor, para que la tarea se vuelva mucho más sencilla.

Para los más cocinitas en estas fechas, Esperansa también nos ha enseñado a escribir con chocolate para que nuestros postres sean los más bonitos. ¡Descubre todos los trucos que nos ha traído al programa en el vídeo de arriba!