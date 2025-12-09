“Los bigotes han vuelto”: Roberto Leal, tentado por el look de Guillermo Barrientos y Fran Perea

¿Cómo le sentaría el bigote a Roberto Leal? Guillermo Barrientos ha tentado al presentador con un cambio de look que sería sorprendente. Además, se ha dado la coincidencia de que Fran Perea también ha presumido de nueva imagen. Los dos actores forman parte del nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra, coincidiendo con el estreno de la decoración navideña en el plató.

Aunque Roberto ha afirmado que Guillermo “ha vuelto” al concurso, el propio actor ha aclarado que se trata de la primera vez que participa. Más allá de esta anécdota, intentando recordar entonces en qué situación habían coincidido antes, el presentador ha centrado el tema de conversación en los bigotes: “¿Qué está pasando? Han vuelto, ¿no?”. Sin embargo, ha descartado apuntarse a este look: “Alguna vez he hecho la broma, pero no me termino de ver”.

Junto con Guillermo, Fran Perea ha demostrado en el plató que el bigote está de moda, en su caso acompañado de un moderno corte de pelo que Roberto ha destacado. “Nos tenemos que ver más para que em subas el ego”, ha bromeado el invitado. ¡Revive este momento en el vídeo!