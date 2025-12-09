En plató
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la increíble historia de una mujer que despertó de un coma sin recordar los últimos 15 años
Tras una semana en coma, Ana despertó como si volviera a tener 25 años y no hubiera conocido a su marido ni hubiera tenido a su hija. Desde entonces, tuvo que volver a enamorarse y rehacer una vida que, en su cabeza, desapareció por completo.
Ana tiene 45 años, pero en su cabeza tiene alrededor de 25. Fue en 2021 cuando, fruto de una enfermedad, despertó de un coma sin un solo recuerdo de los últimos 15 años, incluidos sus años de matrimonio o su maternidad.
Todo comenzó con un dolor de cabeza al que los médicos no dieron importancia en un principio. Sin embargo, pronto descubrieron que Ana tenía un herpes en la garganta que le provocó una meningitis y, en apenas unos días, entró en un coma que duró una semana.
Hoy, Ana lucha día a día por reconstruir una vida que todos dicen que vivió, pero que ella no recuerda. ¡No te pierdas su increíble historia, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
