Miriam Nogueras, sorprendida por los sobres con dinero del PSOE: "No había escuchado nunca que se pagara con dinero metálico nada, aquí en el Congreso"

Cuando Miriam Nogueras escucho por primera vez en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya se sintió descolocada por desconocer sobre qué se estaba hablando. Cuando ha sido consciente que la UCO ve posible que las 'chistorras', 'lechugas' y 'soles', podrían corresponder a presuntos pagos en metálico a José Luis Ábalos, o Koldo García, reacciona con contundencia: "Me parece un espectáculo dantesco".

Precisamente el exasesor que llegó a ser la mano derecha del exministro Ábalos, entraba en directo en Espejo Público por vía telefónica, para negar rotundamente las últimas acusaciones que se han vertido a raíz de dichas conversaciones, notablemente enfadado.

Declaraciones llamativas

Nogueras desmiente rotundamente que en las Cortes se realicen pagos mediante dinero en efectivo a sus señorías, como afirmaba Patxi López, que era corregido posteriormente por el Partido Socialista. La política de Junts decía lo siguiente sobre los pagos: "Son cien por cien por transferencia. Yo no había escuchado nunca que se pagara con dinero metálico nada, aquí en el Congreso".

Lamentaba la catalana que todo apunte a que los presuntos hechos delictivos puedan estar ocurriendo desde hace años, así como que este asunto acapare la actualidad por encima de hacer política "para ayudar a la gente".

Nogueras negaba por segunda vez al PSOE. Desde el Gobierno han asegurado que mantienen conversaciones con distintos grupos políticos, tratando de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. No sería el caso de la agrupación independentista a la que ella pertenece. No saben nada del Ejecutivo respecto a lo que refiere a los PGE o al techo de gasto.

"Si tu no confías en alguien con quien tienes que negociar, el recorrido es corto (...) Hace un año que vemos que esto no funciona", sentenciaba.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

