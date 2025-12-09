¡Al rojo vivo! Rosa pilla desprevenido a Manu con su final inesperado en El Rosco

El duelo entre Manu y Rosa en este Rosco ha deparado más giros de guion que los ya acostumbrados. Por eso, el suspense se ha mantenido hasta el final, aunque ya ninguno optara al bote de 2.482.000 euros. Ese premio es el regalo que ambos desean, más aún con la llega del espíritu navideño al plató de Pasapalabra.

Rosa ha comenzado con ocho segundos de ventaja sobre su rival pero de forma algo renqueante. En cambio, Manu empezaba con un turno de cinco aciertos y logrando una sólida ventaja en el marcador. Iba a buen ritmo hasta que un mal “recuerdo” le ha hecho tropezar de forma inesperada.

Ese fallo ha coincidido con una espectacular remontada de Rosa: turno de once aciertos y acelerón para terminar la primera vuelta con 19, sumando uno más en esa misma jugada. Sin embargo, cuando Manu se ha acercado, la coruñesa ha tenido un lapsus de “instituto” que ha devuelto la igualdad a la contienda, especialmente cuando los marcadores han reflejado un empate con 20 aciertos y un error.

Aún quedaba un nuevo giro de guion. Rosa ha tirado de valentía con dos respuestas, ambas correctas en un turno que ha sido definitivo. Con 22 aciertos, se ha plantado y ha devuelto la presión de Manu. ¡Descubre el desenlace este apasionante Rosco en el vídeo!