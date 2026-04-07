Caso Koldo
Jaime de los Santos acusa a Sánchez en el caso Koldo: "Tenía pruebas de la vida corrupta de Ábalos"
En una semana marcada por dos casos mediáticos de la política española, como son el caso Koldo y Kitchen, se señala directamente a responsabilidades de la cúpula del Gobierno.
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Este martes el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá un nuevo juicio mediático. En una Sala integrada por siete magistrados, se analizarán las acusaciones contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que se enfrentan a penas de 24 y medio y 7 años de prisión, respectivamente, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Durante las sesiones, el Tribunal buscará esclarecer si los acusados, aprovechando la posición institucional del entonces ministro, se concertaron para favorecer intereses privados en el ámbito de la Administración a cambio de contraprestaciones económicas.
En un momento, definido por Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid, como "la semana negra de la democracia en España", se respira crispación por el inicio del también juicio político relacionado con la otra cara del partidismo en España, el del caso Kitchen.
Las responsabilidades de Sánchez
Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, responde que "la teoría del empate", para comparar estos dos casos, como son el Kitchen y el de Koldo, "no vale". Morodo señala directamente, hablando del juicio que afecta a los socialistas, a Pedro Sánchez, habla de "una responsabilidad política" en el nombramiento de ambos acusados. Al mismo tiempo que pone sobre la mesa "fallos en el modelo estructural, la falta de fiscalización y la concentración de las decisiones".
Una idea que Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, refuerza cuestionando la posición del PSOE a los que acusa de "brindar e incluir" a los acusados en "las listas para las Cortes Generales y prometerles su presencia en las europeas también". "Sánchez tenía pruebas de la vida disoluta de Ábalos, tanto personal, como profesional", concluye el popular.
La figura de Ábalos, trasciende la persona y alcanza al Gobierno, a su partido y al propio presidente del Gobierno, que, como él mismo aseguró en distintos mensajes, le consideraba su "amigo" y le hacía partícipe de confidencias y quejas respecto a otros miembros del Ejecutivo.
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