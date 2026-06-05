Encuentran muertos a tiros a un hombre y una mujer en Málaga

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de dos personas, cuyos cuerpos han sido encontrados en una vivienda de la barriada de La Palma, en Málaga. Las víctimas, un hombre de 56 años y una mujer de 51, presentaban heridas causadas por arma de fuego.

El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana de este viernes, en torno a las 07:30 horas, en un domicilio situado en la calle Guadalimar, en la zona norte de la capital malagueña. La alerta ha llegado por un ciudadano que contactó con el servicio de emergencias 112, tras detectar una situación preocupante en la vivienda.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador de emergencias ha movilizado de inmediato a agentes de la Policía Nacional y a efectivos sanitarios del 061. A su llegada al lugar de los hechos, los profesionales sanitarios han confirmado el fallecimiento de ambas personas, sin que fuera posible realizar ninguna intervención para salvar sus vidas.

Un caso de violencia machista

Según ha confirmado la Policía Nacional en un comunicado, la mujer de 51 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja, en un caso de violencia machista. Los agentes han acordonado la zona para facilitar las labores de inspección ocular, y la recogida de pruebas que puedan ayudar a determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda. Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la posible relación entre las víctimas, ni sobre las circunstancias que pudieron desembocar en el suceso.

La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, cuyos especialistas trabajan para reconstruir los hechos y esclarecer las causas de este trágico episodio. Mientras continúan las pesquisas, la Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis.

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Hace tan solo tres días ocurría una noticia similar, pero esta vez en Torrelodones, donde un joven de 21 años perdía la vida por un disparo de arma de fuego durante un tiroteo. El joven, de origen marroquí, fue trasladado herido a un centro hospitalario donde finalmente fallecía. El suceso ocurrió a las 21:30h de la noche, y fueron dos vecinos los que dieron la voz de alarma al 112 tras escuchar los disparos.

Posteriormente, la Guardia Civil confirmaba que se trató de una reyerta entre dos grupos que habían quedado para pegarse. En ese momento de la pelea, uno de ellos sacó una pistola y comenzó a disparar. Una de las balas alcanzó el pecho del joven.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido y, de momento, hay tres personas detenidas. Según varios medios, los hechos ocurrieron en un parque de la calle del Arroyo de los Viales, en las inmediaciones del colegio San Ignacio de Loyola y cerca del Centro Comercial.

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