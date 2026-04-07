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Caso mascarillas

Arranca en el Tribunal Supremo el juicio por el caso mascarillas con Ábalos, Koldo y Aldama en el banquillo

Más de 70 testigos, entre ellos Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, declararán en las próximas semanas.

Ábalos, Koldo y Aldama

Caso Koldo | Antena 3 Noticias

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José Luis Ábalos y Koldo García salen de la prisión madrileña de Soto del Real, pero no para volver a casa, sino para dirigirse al Tribunal Supremo. Este martes comienza 'caso mascarillas', que se extenderá durante un mes y en el que declararán más de 70 personas, entre ellas la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En el banquillo de los acusados se sientan el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Los tres están actualmente en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y aseguran ser inocentes. En sus escritos de defensa afirman que "no cometieron ningún delito" y que las acusaciones "no se sostienen con pruebas reales".

El proceso judicial arranca con uno de los escándalos que más preocupa al PSOE. Se trata de una trama de la época de la pandemia, cuando el Ministerio de Transportes, con Ábalos al frente, adjudicó contratos para la compra de mascarillas en los que, según la Fiscalía, hubo irregularidades y presuntas mordidas. Es solo el primer juicio de la trama Koldo, que tiene pendientes más citas en los tribunales.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Según el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, los tres "convinieron aprovecharse del cargo del entonces ministro para favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico, la contratación de empresas cercanas al empresario Aldama".

En su acusación, el fiscal añade que la organización "nació con vocación de permanencia en el tiempo", operó "durante varios años" y solo empezó a desmoronarse cuando Ábalos y Koldo salieron del Ministerio de Transportes en julio de 2021.

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