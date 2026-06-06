Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña chantajea a Gabriel y le deja claro que no se marchará a París con él
La enfermera tiene un as bajo la manga que deja al director de la fábrica sin palabras.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Los de La Reina propondrán a Félix Cifuentes y a Brossard que quieren vender sus acciones y poner en marcha una nueva perfumera allí en Toledo.
Don Agustín descubrirá la intención de los Salazar por marcharse a Marruecos, tratará de evitarlo.
Mientras tanto, Damián le dirá a Pablo si quiere vender sus acciones y unirse a ellos, pero el patriarca de los Salazar seguirá en su idea de macharse a Tánger con los franceses.
Paula estará cada vez peor. ha empeorado y sufrirá un demayo dejando a Manuela muy precupada.
Begoña intentará hacer todo lo que esté en su mano para evitar marcharse a París y le pedirá ayuda a Andrés y juntos encontrarán la manera para chantajear a Gabriel.
La enfermera le dejará muy claro a su marido que su sitio y su familia está en Toledo y que ni ella ni sus hijos van a marcharse de allí.
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