Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña chantajea a Gabriel y le deja claro que no se marchará a París con él

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Los de La Reina propondrán a Félix Cifuentes y a Brossard que quieren vender sus acciones y poner en marcha una nueva perfumera allí en Toledo.

Don Agustín descubrirá la intención de los Salazar por marcharse a Marruecos, tratará de evitarlo.

Mientras tanto, Damián le dirá a Pablo si quiere vender sus acciones y unirse a ellos, pero el patriarca de los Salazar seguirá en su idea de macharse a Tánger con los franceses.

Paula estará cada vez peor. ha empeorado y sufrirá un demayo dejando a Manuela muy precupada.

Begoña intentará hacer todo lo que esté en su mano para evitar marcharse a París y le pedirá ayuda a Andrés y juntos encontrarán la manera para chantajear a Gabriel.

La enfermera le dejará muy claro a su marido que su sitio y su familia está en Toledo y que ni ella ni sus hijos van a marcharse de allí.

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