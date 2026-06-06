Muere Anthony Head, Rupert Giles en Buffy, a los 72 años: la emotiva despedida de Sarah Michelle Gellar

Anthony Head, actor británico conocido por sus papeles en series como Buffy, cazavampiros o Ted Lasso, ha muerto a los 72 años. Las hijas de Head, Emily y Daisy, ambas también actrices, comunicaron que el interprete "falleció tranquilamente a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre", afirmaron en declaraciones a BBC News. "Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas", señalaron.

El actor Anthony Head durante una rueda de prensa | Europa Press

Nacido en Camden Town, Londres, en 1944, Head arrancó en el mundo de la interpretación con pequeños papeles en musicales a finales de la década de los 70 y dio el salto a la televisión en la década de los 80. Interpretó algunos papeles importantes en el teatro a lo largo de la década de los 90 antes de alcanzar fama mundial al conseguir el papel de Rupert Giles, el vigilante y mentor de Buffy en la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar, que le ha dedicado una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.

"'Dile a Giles que lo he resuelto y estoy bien'. Bueno, no lo tengo resuelto y no estoy bien. Pero sé que soy afortunada porque te conocía. Gracias a Daisy y Emily que no solo compartieron a su padre conmigo, sino con el mundo", ha escrito en Instagram junto a imágenes con el actor.

En ese momento se trasladó a Estados Unidos y se convirtió en uno de los personajes principales de la exitosa serie dando vida Rupert durante un total de 121 episodios cumpliendo con su labor de como vigilante y bibliotecario. Su muerte llega menos de tres meses después de la de otro actor de la mítica serie como lo era Nicholas Brendon, que dio vida a Xander.

Sarah Michelle Gellar y Anthony Head en Buff, cazavampiros | Cordon Press

Head continuó apareciendo en una gran variedad de series de televisión y películas, entre ellas Little Britain, donde interpretó al famoso primer ministro ficticio; Persuasión, en la que fue Sir Walter Elliot o La dama de hierro, el biopic sobre Margaret Thatcher protagonizado por Meryl Streep en el que interpretó a Geoffrey Howe.

Su último gran papel fue el de Rupert Mannion en la serie Ted Lasso de Apple TV donde durante 18 capítulos dio vida al vengativo exmarido de Rebecca Welton, el personaje encarnado por Hannah Waddingham.

Anthony Head y Jason Sudeikis en Ted Lasso | Gtres

En su filmografía también destacan títulos como Ghost Rider: Espíritu de venganza, Doctor Who, Percy Jackson y el mar de los monstruos o Réquiem por los que van a morir. Y entre sus últimos papeles se encuentra una aparición en Los Bridgerton.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.