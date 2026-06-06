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Se limitan por ley las llamadas en espera: "He esperado 40 minutos para hablar con una persona y no con un robot"

La ley entrará en vigor en diciembre y pretende limitar las llamadas en espera a máximo tres minutos. Una medida que personas como Maite, que ha llegado a estar casi una hora esperando, agradecerán.

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Las llamadas en espera pueden llegar a ser eternas. Un problema que se acabaría con la nueva ley que contempla el BOE, que pretende limitarlas a máximo tres minutos. Una medida que entrará en vigor el 28 de diciembre y que cambiará la vida de mucha gente.

Maite Beruga, por ejemplo, es una ciudadana que ha llegado a estar 40 minutos esperando al teléfono para que alguien la atienda. "Encima te pasan con un robot y yo piso que me pongan con un agente", advierte.

En algunos casos, el servicio ni siquiera ofrece la opción de hablar con un humano, algo que genera dificultades en personas mayores o con poca agilidad para la tecnología. No solo esperan eternamente, sino que cuando llegan, no se entienden con su interlocutor.

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