De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Hace unos años, Claudia era tan tímida que sentía que no podía hacer muchas cosas. Por eso, su llegada al escenario de La Voz Kids ya era una victoria personal antes incluso de empezar a cantar. La joven talent se enfrentó a las Audiciones a ciegas dispuesta a demostrar todo lo que había cambiado.

Con una versión llena de energía de ‘Contar mentiras’ de Ana Guerra, Claudia revolucionó el plató y llenó el escenario de ritmo, actitud y personalidad. Su actuación fue creciendo poco a poco hasta conseguir que Antonio Orozco y Luis Fonsi pulsaran el botón casi al final de la canción para intentar incorporarla a sus equipos.

La sorpresa fue enorme para la propia talent: “No me esperaba que os giraseis”, confesó tras terminar de cantar. Los coaches no tardaron en elogiarla: “Cómo has cantado, qué seguridad, qué perfección”, destacaron impresionados por la evolución y confianza que mostró sobre el escenario. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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