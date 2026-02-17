Arturo Criado, sobre el caso Koldo: "Begoña Gómez y Pedro Sánchez eran conocedores de todo lo que estaba ocurriendo"

Según las informaciones que ha defendido Arturo Criado en Espejo Público, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, están implicados en una nueva trama de influencias relacionada con el rescate de Air Europa y las mediaciones de Koldo García en nombre del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En uno de esos mensajes de Koldo con el empresario Víctor de Aldama -"nexo corruptor" según la UCO- Koldo confirma la intervención del presidente del Gobierno y su mujer en las gestiones, que implicarían la colaboración entre compañías involucradas, como la Organización Mundial del Turismo (OMT), con el 'IE África Center' de Begoña Gómez.

"Eran conocedores de todo lo que estaba ocurriendo", sentenciaba el periodista.

De las palabras de Criado, Susana Griso concluía que "Air Europa tenía mucho interés en el rescate y la OMT en que se le cediese ese edificio durante 75 años en Madrid", como sede. Recordando el periodista también que "Air Europa era patrocinadora, a través de su matriz Globalia, del IE Africa Center, donde se pone dinero, se pagan becas (...)".

"Entiéndase 'Dios' como Pedro Sánchez"

Todo a punta a que las menciones a 'Jose' en los numerosos mensajes filtrados se refieren al exministro de Transportes, ahora en prisión. También se hacen alusiones 'al número 1' o a alguien a quien califican como 'Dios': "Entiéndase 'Dios' como Pedro Sánchez", expresaba Arturo.

Por el contexto y el hilo que siguen los protagonistas de esta serie de conversaciones, el "problema de cojones" que menciona un momento dado Koldo a Aldama estaría relacionado con un enfado de Pedro Sánchez por cómo transcurren los acontecimientos: "'Dios' le comentó a Jose que los Hidalgo no estaban cumpliendo los compromisos (...) Lo que queda claro es que 'Dios' estaba muy preocupado", decía Criado.

