Eduardo Rubiño, de Más Madrid, pide a Jaime de los Santos que se disculpe después de decir que los ministros de Sumar "son poco aseados"

Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del PP, se ha referido a los 5 ministros de Sumar y a los integrantes del movimiento del 15-M como "personajes poco aseados". En su discurso, el del PP mencionaba a Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García... Sobre ellos destaca que "estos personajes estaban en la plazas aquel 15-M, casi siempre bastante poco aseados". Matizaba diciendo que se estaba refiriendo en su discurso a "falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa", añadía.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha condenado en Espejo Público las palabras de Jaime de los Santos. Asegura que conocía a Jaime desde hacía años y había debatido con él tanto en la asamblea de Madrid como en el programa Espejo Público, donde ambos son colaboradores.

Rubiño le pide al del PP que pida disculpas por esas declaraciones y que "no hunda más el nivel de la política española". "Es una cosa bochornosa tener que estar sacando declaraciones, no sé si estas cosas son un calentón o si es que la política ahora consiste en 'a ver quién la dice más gorda' para ver si me sacan en televisión y soy el protagonista 5 minutos a base de decir una tontería como esta como llamar sucios a los ministros del Gobierno de España".

"Estos ministros son tan dignos como cualquier político del PP"

Recuerda Rubiño que los ministros "están ahí con los votos de los ciudadanos y son tan dignos como cualquier político del PP venga de la clase que venga porque es un comentario que roza el clasismo absoluto". "Me parece bochornoso, creo que Jaime se ha equivocado y debería pedir disculpas a todas las personas que votamos y a las que nos representan muy dignamente los ministros del Gobierno de España".

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