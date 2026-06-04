Susana Díaz estaba en el punto de mira de 'las cloacas del PSOE': "Soy más honrada que la madre que me parió"

Según publica OK Diario la 'cloaca del PSOE' ofreció al comisario Villarejo un contrato para evitar la cárcel a cambio de audios sobre Podemos y la senadora socialista Susana Díaz. La trama, liderada por Leire Díez y Santos Cerdán, se dedicaba a intentar frenar los casos de corrupción que salpicaban al PSOE.

Ante estas informaciones a Díaz no le extraña que la trama la tuviera en el punto de mira como persona a vigilar. Afirma que estar en esa lista no le parece ni un estigma ni algo negativo. "Desgraciadamente para ella se encontró que soy más honrada que la madre que me parió". Recuerda además que Leire Díez la ha puesto "de vuelta y media en las redes sociales" durante años "Estoy limpia como una patena y eso te da mucha libertad en la vida".

"Quiero que el PSOE denuncie a todos: desde el primero hasta el último"

Quiere que el PSOE denuncia a todos los implicados en esta trama: "desde el primero hasta el último". Cuenta que lleva en el partido desde los 17 años y cree que todo el mundo sabe lo que siente por su partido. "Los militantes se merecen que el PSOE se querelle contra esta pandilla".

Destaca Susana Díaz que cuando un partido está en el Gobierno el secretario de organización "tiene todo el poder y es impresentable que determinados personajes hayan sido secretarios de organización del PSOE".

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