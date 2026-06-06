Mejores momentos | Gala 8
La Voz Kids los unió: así empezó la relación de amistad de María Parrado y Kenneth
Los dos amigos han recordado cómo se conocieron antes de subir al clonador y han demostrado el cariño que se tienen en una actuación llena de química.
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María Parrado y Kenneth han protagonizado una de las actuaciones con más química de la edición en la octava gala de Tu cara me suena 13. Transformados en Meghan Trainor y John Legend, han creado magia en plató.
Esto se debe a que antes de subirse al clonador, María Parrado y Kenneth desvelaron que son amigos desde hace mucho tiempo y que se conocieron porque ambos participaron en La Voz Kids.
“Ha sido mágico volvernos a encontrar después de tantos años. Nos queremos un montón”, recalcaba Kenneth al contarnos cómo fue el día en el que se conocieron él y María. ¡Escucha la historia dándole al play al vídeo de arriba!
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