Rebeca Crespo, muy crítica con las últimas fotos de Ábalos en un jet privado: "La película de Torrente se queda corta comparado con esto"

Abril llega cargado de juicios. Hoy lunes arranca el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, que sienta en el banquillo al exministro popular Fernández Díaz por espiar al extesorero para sustraerle supuestas pruebas que pudieran comprometer al PP.

Para el martes, el Tribunal Supremo comienza con el 'caso mascarillas'. El que fue ministro de Transporte, José Luis Ábalos está acusado de liderar un grupo organizado para el cobro de mordidas a partir de contratos de suministro de material sanitario en plena pandemia. Por estos hechos, Ábalos se enfrenta a 24 años de prisión. También el que fue asesor de Ábalos, Koldo García, está acusado de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y cohecho.

Durante el juicio por el caso que involucra a la cúpula de Interior del PP el tribunal escuchará a testigos como Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el senador Javier Arenas, entre otros. Por el juicio por el 'caso mascarillas' pasarán más de 70 testigos que provienen de distintas esferas.

"Todo el poder que acumuló Ábalos procedía de la confianza de Pedro Sánchez"

Coincidiendo con el comienzo del juicio por el 'caso mascarillas', el diario 'El Mundo' recoge los mensajes que enviaron otros ministros a José Luis Ábalos. Para el director de El Mundo, Joaquín Manso, "todo el poder que acumuló Ábalos procedía de la confianza de Pedro Sánchez".

Según José Zaragoza, diputado de PSC, esos mensajes hacia Ábalos "confirman que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando" y reitera que nadie "en el Gobierno tenía conocimiento sobre este tema".

No obstante, para Manso "a pesar de no saber nada, decidieron darle un respaldo a Ábalos" y "prescindieron de la prudencia elemental que habría sido recomendable tener con una persona bajo sospecha".

"La película de Torrente se queda corta teniendo en cuenta la realidad que tenemos en España"

A su vez, el diario 'El Español' ha continuado publicando más detalles sobre la vida del exministro de Transportes. Dicha información revela una rutina de viajes, favores y gastos muy alejada de lo que cabría esperar de un ministro. Entre todo ese material aparecen viajes a Venecia, Punta Cana, Bogotá o La Habana.

Junto a Ábalos y Koldo se desplazó en aviones privados por Camerún el doctor Ignacio Palomo, que era el médico de las esposas del exministro y de su exasesor.

Según Rebeca Crespo, esto comparado con "la película de Torrente" se queda "corta teniendo en cuenta la realidad que tenemos en España". Asimismo, Crespo ha comparado el caso mascarillas con el caso Kitchen asegurando que es "una relación muy distinta a la que podía mantener Fernández Díaz con Rajoy".

En contraposición, Afra Blanco ha respondido a Rebeca asegurando que "se ha hecho el peor de los favores, ya que se puede decir que te parezca repugnante y a su vez decir con claridad que el caso Kitchen es repugnante".

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