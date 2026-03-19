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Santiago Segura zanja la polémica por 'Torrente, presidente': "Quiero dejar claro que no les he ofrecido un papel a Koldo y Ábalos"

El actor y director Santiago Segura ha visitado Espejo Público para presentar 'Torrente, presidente', una de las sagas más taquilleras del cine español. Segura ha compartido su entusiasmo por la acogida del público y ha hablado de su relación con las críticas.

Santiago Segura.

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Mario de Hipólito
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Santiago Segura, con la llegada de 'Torrente, presidente' a la gran pantalla, ha reconocido que sigue viviendo con intensidad cada estreno: "A mí esto todavía me impacta muchísimo". El actor y director ha confesado que incluso pierde el sueño pendiente de los resultados en taquilla. "Me acuesto a las tres de la mañana viendo las cifras. El número de espectadores en cada cine", ha explicado.

Sobre las críticas, ha admitido que, aunque nunca se está completamente preparado, en esta ocasión el balance está siendo positivo: "No es que esté vacunado... lo bueno es que en este caso las críticas están siendo muy buenas".

"Hay gente que en el último momento me dice que no"

Segura también ha desvelado algunos detalles sobre el reparto de la película, asegurando que no siempre es fácil cerrar incorporaciones. "Hay gente a la que le explico el papel y en el último momento me dice que no", ha señalado. "Cuando no consigo a alguien que me gusta mucho, se lo ofrezco a alguien que me gusta más".

No a los políticos en activo

El director ha querido zanjar cualquier polémica sobre posibles cameos políticos en la cinta. "Quiero dejar claro que no les he ofrecido un papel a Koldo y a Ábalos", ha desmentido, subrayando además que tenía una norma clara desde el principio: "No quería a ningún político en activo".

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