Sareva cuenta los requisitos para ser voluntario en la visita del papa León XIV: "Una experiencia que no voy a olvidar"

La visita del papa León XIV a España ha probado cierta una vez más la frase: la fe mueve montañas. En este caso una masa social enorme, en su mayoría jóvenes que donan su tiempo a la organización de los distintos eventos de la agenda del sumo pontífice en nuestro país.

Sareva ha recogido su kit, que incluye la acreditación como una de las más de 22.000 personas voluntarias del viaje del Papa a España. Una gorra, una camiseta, una botella, unas galletas y un poco de protector solar completan el equipo del voluntario.

La joven ya está participando del paso de León XIV por Madrid, ayudando con la logística de los peregrinos que acoge su parroquia de Madrid, y dará información por las calles de Madrid a los cientos de miles de personas que quieren ver al pontífice.

En uno de los distintos actos de la agenda del Papa en los que va a participar la voluntaria en Madrid, Sareva se muestra optimista de poder ver de cerca al Santo Padre.

"No piden muchas, pero sí algunas cositas"

"En mi casa siempre ha estado la fe presente"

La fe, la solidaridad y el altruismo se presuponen. La creadora de contenido en redes sociales explica que lo primero que le pidieron los organizadores fue la máxima disponibilidad durante los días que el Papa pase por el lugar en cuestión. En materia de prevención la organización pide que se haga el curso de primeros auxilios, que además ofrecen ellos: "Tenías para hacerlo una semana, eran tres horas".

"Poder ayudar y servir para que todo salga bien es una experiencia que no voy a olvidar"

Sareva deja claro que su devoción la acompaña desde una edad muy temprana, la comparte con su familia que está en Venezuela. La tradición católica les ayuda a mantenerse unidos en la distancia: "Siempre vi al Papa desde la distancia y ahora poder verle aquí me hace recordar a mi familia, todos los valores y la fe que me he impuesto".

"La fe siempre ha sido algo que nos ha mantenido firmes a pesar de todas las adversidades", concluía.

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