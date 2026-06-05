"Nuestra labor como periodistas es poner luz allí donde hay oscuridad" recuerda Susanna Griso tras recibir el Premio Influencia de la Comunicación

La cita anual del sector de la Comunicación, el Marketing, la Publicidad y los Medios se reunió este jueves para celebrar la VII edición de los Premios de la Comunicación de DIRCOMFIDENCIAL. La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid y congregó a directivos de empresas y agencias suscriptoras del diario.

Uno de los reconocimientos más destacados de la noche fue para Susanna Griso. El jurado distinguió a la periodista y presentadora de "Espejo Público", en Antena 3, con el galardón en la categoría de Influencia, en reconocimiento a su trayectoria y relevancia dentro del sector.

Defensa del periodismo

Durante su discurso de agradecimiento, Griso hizo referencia a la investigación sobre las denominadas ‘cloacas del PSOE’ y reivindicó el papel del periodismo ante las presiones y los intentos de deslegitimación de la profesión. Susanna Griso destacó que "Hubo jueces y agentes señalados, insultos a periodistas de todas las maneras posibles, calificándonos de máquina del fango o pseudomedios. Por suerte, muchos de nosotros no nos pusimos de perfil", señaló. La presentadora del magazine defendió la función de los medios de comunicación en una sociedad democrática "Nuestra labor como periodistas es poner luz allí donde hay oscuridad".

Este premio se suma a la lista de galardones que ha recibido el programa, entre ellos el galardón MF TALENT 2026 al mejor programa de televisión o la Antena de oro 2025 por su trayectoria al frente de "Espejo Público" que le otorgaron a su presentadora Susanna Griso.

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