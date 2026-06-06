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Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

La pequeña conquistó a los coaches con ‘Un mundo ideal’ en una de las Audiciones de La Voz Kids más emotivas. ¡Vuelve a verlo!

Mila de La Voz Kids

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

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Celia Gil
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Vestida como una auténtica princesa y con solo 7 años, Mila protagonizó uno de los momentos más adorables de La Voz Kids. La pequeña se subió al escenario para interpretar ‘Un mundo ideal’, la inolvidable banda sonora de Aladdín, en la que era además una de las experiencias más importantes de su vida: cantar ante un escenario tan grande.

A medida que avanzaba la actuación, los coaches fueron descubriendo la dulzura y valentía de la talent. Poco a poco comenzaron a girarse las sillas hasta provocar una auténtica batalla por su voz. Luis Fonsi incluso decidió utilizar uno de sus bloqueos contra Ana Mena para intentar aumentar sus opciones de llevarse a la pequeña a su equipo.

La emoción terminó apoderándose de Mila, que no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras la actuación. “¿Cómo puedes ser tan valiente con 7 años?”, le preguntó Edurne enternecida.

Entre sonrisas, nervios y muchos “gracias”, la pequeña protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche al pedir un abrazo a los coaches para tranquilizarse después de todo lo vivido sobre el escenario.

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