Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

La talent se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo.

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids arrancó con una actuación que nadie esperaba.

Martina se subió al escenario para interpretar ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo y poco a poco fue creciendo con su actuación para dejar claro que tenía una voz capaz de emocionar a los coaches.

Edurne fue la primera en pulsar el botón, mientras que Antonio Orozco y Luis Fonsi esperaron hasta el último segundo para girarse. Sin embargo, la gran sorpresa llegó después de la actuación, cuando Orozco descubrió quién estaba detrás de aquella voz.

“No puede ser”, exclamó el coach al reconocer a la talent, que estudia en su escuela de música. “Conozco a Martina desde hace mucho tiempo, tiene una técnica espectacular”, aseguró emocionado ante el resto de coaches.

Con tres sillones girados y una gran batalla por delante, Martina tendrá ahora que tomar una importante decisión y elegir el equipo con el que continuará su aventura en La Voz Kids. ¡Revive su actuación en el víde de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antonio Orozco

Orozco revela la inesperada pregunta que le hizo un niño en La Voz Kids

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Claudia

De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids

¡Pura emoción! Valeria conquista a los coaches: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Álvaro de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Mila de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

Ángela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Ángela estuvo a punto de quedarse fuera, pero consiguió enamorar a el coach de La Voz Kids con ‘90 segundos’ de India Martínez.

Diego de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

El talent regresa al escenario de La Voz Kids con una segunda oportunidad y conquista a los cuatro coaches con ‘Limosna de amores’.

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Tu cara me suena 13

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

espera

Se limitan por ley las llamadas en espera: "He esperado 40 minutos para hablar con una persona y no con un robot"

Publicidad