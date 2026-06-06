Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

La nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids arrancó con una actuación que nadie esperaba.

Martina se subió al escenario para interpretar ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo y poco a poco fue creciendo con su actuación para dejar claro que tenía una voz capaz de emocionar a los coaches.

Edurne fue la primera en pulsar el botón, mientras que Antonio Orozco y Luis Fonsi esperaron hasta el último segundo para girarse. Sin embargo, la gran sorpresa llegó después de la actuación, cuando Orozco descubrió quién estaba detrás de aquella voz.

“No puede ser”, exclamó el coach al reconocer a la talent, que estudia en su escuela de música. “Conozco a Martina desde hace mucho tiempo, tiene una técnica espectacular”, aseguró emocionado ante el resto de coaches.

Con tres sillones girados y una gran batalla por delante, Martina tendrá ahora que tomar una importante decisión y elegir el equipo con el que continuará su aventura en La Voz Kids. ¡Revive su actuación en el víde de arriba!

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