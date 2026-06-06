El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Hubo un momento durante la actuación de Valeria en el que el plató de La Voz Kids se quedó completamente en silencio. La talent eligió ‘Someone You Loved’ de Lewis Capaldi para su Audición a ciegas y consiguió emocionar a los coaches con una interpretación cargada de sensibilidad y madurez.

Luis Fonsi y Edurne no tardaron en reaccionar y pulsaron el botón prácticamente al mismo tiempo, impresionados por la forma en la que la joven transmitía cada frase de la canción. La actuación se convirtió rápidamente en una de las más emotivas de la noche.

“Ha sido como un cóctel de muchas emociones”, confesó Edurne tras escucharla cantar. Fonsi, por su parte, no podía ocultar su sorpresa ante la capacidad interpretativa de la talent: “Para cantar así hay que vivir mucho”, aseguró el coach. ¡Vuelve a ver la actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas