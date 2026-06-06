Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo

Actuación | Audiciones

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

La talent de 14 años conquista a los coaches de La Voz Kids con una conmovedora versión de Lewis Capaldi.

Valeria de La Voz Kids

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Hubo un momento durante la actuación de Valeria en el que el plató de La Voz Kids se quedó completamente en silencio. La talent eligió ‘Someone You Loved’ de Lewis Capaldi para su Audición a ciegas y consiguió emocionar a los coaches con una interpretación cargada de sensibilidad y madurez.

Luis Fonsi y Edurne no tardaron en reaccionar y pulsaron el botón prácticamente al mismo tiempo, impresionados por la forma en la que la joven transmitía cada frase de la canción. La actuación se convirtió rápidamente en una de las más emotivas de la noche.

“Ha sido como un cóctel de muchas emociones”, confesó Edurne tras escucharla cantar. Fonsi, por su parte, no podía ocultar su sorpresa ante la capacidad interpretativa de la talent: “Para cantar así hay que vivir mucho”, aseguró el coach. ¡Vuelve a ver la actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Dani Fernández y Abraham Mateo: los dos artistas con los que Ana Mena habría pulsado el botón de La Voz Kids

Ana Mena confiesa con qué dos artistas habría formado equipo en La Voz Kids

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Valeria de La Voz Kids

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Valeria de La Voz Kids

¡Pura emoción! Valeria conquista a los coaches: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Álvaro de La Voz Kids

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Mila de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

Ángela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Diego de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

El talent regresa al escenario de La Voz Kids con una segunda oportunidad y conquista a los cuatro coaches con ‘Limosna de amores’.

Martina de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

La talent se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo.

Tu cara me suena 13

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

espera

Se limitan por ley las llamadas en espera: "He esperado 40 minutos para hablar con una persona y no con un robot"

María Parrado y Kenneth

La Voz Kids los unió: así empezó la relación de amistad de María Parrado y Kenneth

Publicidad