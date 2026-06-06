La Voz Kids, en directo: los coaches afrontan una noche decisiva para sus equipos

La recta final de las Audiciones ya está aquí y la tensión se nota tanto en los coaches como en los talents. Antonio Orozco, Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne disponen de cada vez menos plazas en sus equipos, por lo que las decisiones son más difíciles y estratégicas que nunca. Conseguir un hueco en La Voz Kids se ha convertido en un auténtico reto.

La noche promete dejar algunos de los momentos más especiales de la edición. Desde segundas oportunidades que pueden cambiar una historia para siempre hasta actuaciones capaces de emocionar a los coaches desde el primer acorde. Sigue aquí, en directo, todo lo que ocurra sobre el escenario de La Voz Kids.