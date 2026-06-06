Minuto a minuto
La Voz Kids, en directo: los coaches afrontan una noche decisiva para sus equipos
Con los equipos a punto de completarse, los coaches tendrán que medir cada giro de silla en una gala donde cualquier actuación puede cambiarlo todo.
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La recta final de las Audiciones ya está aquí y la tensión se nota tanto en los coaches como en los talents. Antonio Orozco, Luis Fonsi, Ana Mena y Edurne disponen de cada vez menos plazas en sus equipos, por lo que las decisiones son más difíciles y estratégicas que nunca. Conseguir un hueco en La Voz Kids se ha convertido en un auténtico reto.
La noche promete dejar algunos de los momentos más especiales de la edición. Desde segundas oportunidades que pueden cambiar una historia para siempre hasta actuaciones capaces de emocionar a los coaches desde el primer acorde. Sigue aquí, en directo, todo lo que ocurra sobre el escenario de La Voz Kids.
Luis Fonsi busca acercarse a los líderes
El coach puertorriqueño cuenta actualmente con 9 talents y todavía dispone de varias plazas para seguir construyendo un equipo muy variado. La recta final de las Audiciones será clave para terminar de perfilar su estrategia.
Edurne sigue muy de cerca a Orozco
Edurne también cuenta con 10 artistas en su equipo tras una espectacular cuarta noche de Audiciones. La coach ha conseguido recortar distancias y encara esta gala con la intención de seguir sumando voces diferenciales.
Orozco comparte liderato
Antonio Orozco afronta la gala como uno de los coaches con más voces en su equipo. El artista suma ya 10 talents y sabe que cada vez quedan menos plazas para seguir reforzando uno de los equipos más potentes de la edición.
Esta noche, los equipos a punto de completarse
Arranca el minuto a minuto de la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. Los equipos están cada vez más cerca de completarse y la competición entra en una fase decisiva donde cada giro de silla puede marcar la diferencia.
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