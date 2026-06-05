Elisa Beni: "Creo que está clarísimo que se va a investigar a la directora de la Guardia Civil Mercedes González"

Mercedes González, directora de la Guardia Civil, se encuentra en el punto de mira en la trama de las cloacas del PSOE. González se habría reunido hasta en 3 ocasiones con Leire Díez que presionó para que se abrieran expedientes a agentes de la UCO por filtraciones, tal y como se refleja en el sumario del caso.

Periodista de profesión, igual que Leire Díez, trabajó como asesora de comunicación en el grupo municipal del PSOE. Saltó a la primera línea política de concejal con Manuela Carmena. Seis años después subió otro escalón. Sánchez la nombra delegada del Gobierno en Madrid en 2021. Se convierte en el pararrayos del Gobierno en terreno enemigo. Esa fidelidad tiene premio y en 2023 es nombrada directora general de la Guardia Civil.

Dos meses después abandona el puesto para ir en las listas del PSOE al 23-J. En la lista de Pedro Sánchez fue en el número 10 a las generales. Ahora el 'caso fontanera' establece que se reunió con Leire Díez hasta en 3 ocasiones. Ella admite los encuentros pero dice que son de carácter personal.

"Va a ser investigada de manera inminente"

La periodista Elisa Beni señala que Mercedes González podría ser investigada de manera inminente. Cree que está clarísimo que la van a investigar próximamente. "No se trata solo de si se reunió o no". "Hay una conexión política con el intento de represaliar". Explica que esto está triangulado no solo por lo que aparece en las conversaciones, también por las declaraciones de los generales de la Guardia Civil a los que políticamente se dirigían estas represalias.

"Está triangulado porque el propio instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente llega un momento en que le dice que va a investigar a gente como represalia sabiendo que es verdad que no han filtrado nada porque el propio DAO sabe que lo que se está saliendo en los medios es posterior a su volcado de teléfono y no han podido ser eso".

A pesar de eso les van a investigar, prosigue explicando Beni, y es Leopoldo Puente el que les dice que ni se les ocurra. A partir de ahí los demás jueces dictan providencias en las cuales les prohíben que informen a sus superiores sobre lo que están investigando. "Los jueces son conscientes de que hay un intento de control político de las investigaciones", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.