Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

El talent regresa al escenario de La Voz Kids con una segunda oportunidad y conquista a los cuatro coaches con ‘Limosna de amores’.

Diego de La Voz Kids

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Diego ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de esta edición de La Voz Kids. Tras quedarse a las puertas en su primera Audición, el talent ha regresado al escenario convertido en el único artista de la temporada que disfruta del gran privilegio de repetir su actuación ante los coaches.

Para esta segunda oportunidad, Diego apostó por ‘Limosna de amores’ de Lola Flores y aprovechó cada segundo sobre el escenario. Lo que parecía una nueva Audición acabó convirtiéndose en una auténtica revolución entre los coaches. Luis Fonsi fue el primero en pulsar el botón y poco después se sumaron Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

“Pero mira quién es”, exclamó Orozco al reconocer al talent durante la actuación. La sorpresa fue creciendo a medida que se giraban más sillones. “Estoy flipando”, reconocía Ana Mena sin poder creerse lo que estaba ocurriendo.

De no conseguir ningún giro a provocar un pleno. La transformación de Diego emocionó especialmente a Luis Fonsi, que le dedicó unas palabras muy significativas: “Eres el mejor ejemplo de lo que son las segundas oportunidades”. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Álvaro de La Voz Kids

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Lúa de La Voz Kids

Lúa lo da todo al más puro estilo Rihanna: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Lúa de La Voz Kids

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Claudia

De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Álvaro de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Mila de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

La pequeña conquistó a los coaches con ‘Un mundo ideal’ en una de las Audiciones de La Voz Kids más emotivas. ¡Vuelve a verlo!

Ángela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Ángela estuvo a punto de quedarse fuera, pero consiguió enamorar a el coach de La Voz Kids con ‘90 segundos’ de India Martínez.

Diego de La Voz Kids

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Tu cara me suena 13

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

Publicidad