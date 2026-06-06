De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Diego ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de esta edición de La Voz Kids. Tras quedarse a las puertas en su primera Audición, el talent ha regresado al escenario convertido en el único artista de la temporada que disfruta del gran privilegio de repetir su actuación ante los coaches.

Para esta segunda oportunidad, Diego apostó por ‘Limosna de amores’ de Lola Flores y aprovechó cada segundo sobre el escenario. Lo que parecía una nueva Audición acabó convirtiéndose en una auténtica revolución entre los coaches. Luis Fonsi fue el primero en pulsar el botón y poco después se sumaron Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

“Pero mira quién es”, exclamó Orozco al reconocer al talent durante la actuación. La sorpresa fue creciendo a medida que se giraban más sillones. “Estoy flipando”, reconocía Ana Mena sin poder creerse lo que estaba ocurriendo.

De no conseguir ningún giro a provocar un pleno. La transformación de Diego emocionó especialmente a Luis Fonsi, que le dedicó unas palabras muy significativas: “Eres el mejor ejemplo de lo que son las segundas oportunidades”. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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