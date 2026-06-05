James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun', muere apuñalado por el hijo de su novia

El actor neoyorquino de 81 años, James Handy, ha sido asesinado a las puertas de su casa de Los Ángeles. El actor de películas como Jumanji o Top Gun, ha sido apuñalado por el hijo de su novia, un hombre llamado Michael Gledhill, de 44 años.

El hombre permanece en prisión bajo una fianza de dos millones de dólares. La noticia del fallecimiento se conoció el jueves a mediodía en California. Sobre las 09:30 de la mañana, los servicios de emergencia acudieron a la casa de Handy, tras recibir un aviso de un hombre tirado en el jardín de su casa.

Apuñalado en el pecho

Al llegar, los servicios de emergencia lo encontraron con una puñalada en el pecho, tal y como comentó el Departamento de Policía. Fue trasladado al hospital y allí fue declarado muerto.

Se conoció que un hombre llamó al 911 para dar aviso. En el propio audio registrado por el servicio de emergencias, se escucha decir: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

En ese momento, la policía cortó las calles del barrio y fue registrando casa por casa hasta encontrar al asesino. Identificado como Michael Gledhill, de 44 años y residente en la misma casa, vivía junto a su madre que, al parecer, era la novia de Handy.

Gledhill fue detenido y enviado a prisión con una fianza de 2 millones de euros. Las autoridades informan que se trata de un incidente aislado.

El recuerdo de Handy

El agente del propio actor confirmó su muerte: "Con gran tristeza podemos confirmar que el hombre que fue agredido y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy".

Handy tenía una larga carrera de papeles secundarios en cine y televisión, con casi 150 títulos a sus espaldas. Llevaba trabajando en la industria del entretenimiento desde hacía casi 50 años.

Su papel más popular fue, probablemente, el de Jimmy, el camarero de Top Gun. Además, también pudo verse en Jumanji, de 1995. Handy había empezado su carrera en series y películas para televisión, y sus papeles más recurrentes fueron los siete episodios que hizo en las series Policías de Nueva York y los seis de Melrose Place, ambas a mediados de los noventa.

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