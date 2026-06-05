Las imágenes de la enorme explosión de un depósito combustible que deja al menos cuatro heridos

Al menos cuatro heridos en la explosión de pipas de gas en Tepeaca, Puebla, México. El incidente ha obligado al desalojo de 1700 estudiantes como medida preventiva. Ocurrió a primera hora de la mañana del jueves y, de momento, no se ha confirmado ningún fallecido.

Los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario. El gobernador estatal, Alejandro Armenta, declaró que "las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas (...) Yo tengo datos aquí de tres personas (lesionadas). Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo".

El coordinador de Protección Civil en Puebla, el coronel Bernabé López, detalló que en el lugar de los hechos se desplegaron fuerzas locales, efectivos del cuerpo de Bomberos del estado, agentes policiales, militares del Ejército y la Marina mexicana y miembros del Ministerio Público.

En un primer momento, en redes sociales señalaron que podría tratarse de una pipa relacionada con el robo de combustible. Sin embargo el Gobierno de Puebla informó que la explosión ocurrió en un lugar donde se almacenaban pipas de gas.

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