'Caso Leire Díez'
Pedro J. Ramírez: "Están intentando que el asunto no llegue a Pedro Sánchez, pero le va a llegar antes o después"
Pedro J. Ramírez analiza en Espejo Público las últimas revelaciones sobre Leire Díez y sostiene que la figura de Cristina Narbona complica la estrategia de distanciamiento del PSOE. El periodista asegura que las pruebas documentales contradicen algunas explicaciones ofrecidas desde el partido y considera que el caso acabará alcanzando políticamente a Pedro Sánchez.
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Pedro J. Ramírez ha analizado en Espejo Público las últimas informaciones relacionadas con Leire Díez y su vinculación con dirigentes socialistas. El director de El Español sostiene que las explicaciones ofrecidas por el PSOE presentan contradicciones y considera que la aparición de Cristina Narbona en esta trama “estrecha el círculo” sobre el partido y sobre el entorno de Moncloa.
“Cristina Narbona no podía estar sorprendida”
Pedro J. Ramírez señala que las declaraciones de Cristina Narbona asegurando sentirse sorprendida por las actuaciones de Leire Díez no encajan con la documentación conocida hasta el momento.
El periodista dice que existen mensajes previos que demostrarían que Narbona ya tenía conocimiento de algunas informaciones relacionadas con la conocida como “fontanera” del PSOE. Además, añade que la presidenta del partido podía mostrarse disgustada por la situación, pero no sorprendida, porque “hay prueba documental” de contactos anteriores. “Cristina Narbona no decía la verdad y muy sorprendida no podía estar”, sostiene Pedro J. Ramírez.
“Intentan que el asunto no llegue a Pedro Sánchez”
Pedro J. Ramírez escudriña la estrategia seguida por el PSOE en las últimas semanas y afirma que existe un intento de contener el impacto político del caso.
El director de El Español asegura que las explicaciones ofrecidas desde el partido buscan evitar que la polémica alcance directamente al presidente del Gobierno. Sin embargo, añade que, a su juicio, ese objetivo será difícil de conseguir. “Están intentando que el asunto no llegue a Pedro Sánchez, pero le va a llegar antes o después”, afirma.
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