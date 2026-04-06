Villarejo carga contra Soraya Saénz de Santamaría en el juicio por el caso Kitchen: "Ni está citada. Que explique lo que hacía en el CNI"

El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el 'caso Kitchen', que tendrá una duración de tres meses, comienza este lunes en la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo, entre otros.

Durante los primeros días, el tribunal dilucidará sobre las cuestiones previas. Posteriormente, escuchará a testigos, entre los que se listan, el que fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, que deberá personarse con su familia, el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta popular Soraya Sáenz de Santamaria y María Dolores de Cospedal, que fue ministra de Defensa en España de 2016 a 2018.

Acusación de la Fiscalía

En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia" con el objetivo de hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa", explica el documento.

En "la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio" habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, entre otros, con la intervención además del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Este último levantó las sospechas tras la entrada de unfalso sacerdote en la casa de la familia Bárcenas, donde se les retuvo atados de manos. El chófer del extesorero se personó en la vivienda para "salvarles" cuando no se encontraba en horario laboral. La familia Bárcenas sostuvo desde un primer momento que lo ocurrido "parecía ser un montaje".

Condenas para los acusados

Anticorrupción también pide 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Mientras tanto, el caso de Ríos se reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien a puertas del juzgado ha atendido a los medios y se ha pronunciado: "Yo declararé la verdad y confío en que la realidad sea la que prevalezca".

"Afortunadamente el Tribunal se ha dado cuenta de que todo era humo". Señalando directamente al CNI, el excomisario se defiende exponiendo que él era "un humilde agente de inteligencia".

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