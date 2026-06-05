Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CASO LEIRE DÍEZ

Susanna Griso, objetivo de Leire Díez, aparece en su agenda: "Está unido laboralmente..."

Analizamos la libreta de Leire Díaz y descubrimos que hay anotaciones de la vida privada de la periodista y presentadora de Espejo Público Susanna Griso.

Susanna Griso aparece en la agenda de Leire

Publicidad

Ana Gómez
Publicado:

Una de las muchas funciones de Leire Díez era, según se destaca en el sumario judicial, sacar trapos sucios de quiénes podrían interferir de una manera u otra en los casos que afectaban al PSOE, y coaccionar si se encontraba información comprometedora. La trama perseguiría a jueces, fiscales, políticos... Y también a periodistas, en concreto a la presentadora de Espejo Público. En una de las agendas incautadas en el domicilio de la exmilitante socialista aparece el nombre de Susanna Griso. Más concretamente es una de sus páginas se puede leer: "el marido de Susanna Griso está unido laboralmente con El Turronero", un famoso empresario andaluz.

"Compré un local con el Turronero, pero no creo que me convierta en una delincuente"

Sorprendida con estas anotaciones fechadas en 2024, Susanna Griso ha deducido que Leire Díez "querría tirar del hilo", pero nuestra presentadora ha remarcado rotundamente que "ni mi exmarido ni mi futuro marido tienen ninguna relación laboral con el Turronero". Griso ha explicado en el plató que fue ella quien presentó a su futuro marido al empresario andaluz, ya que es amigo suyo y "no lo escondo porque he estado en bodas, bautizos y comuniones de su familia".

La verdadera relación

Susanna Griso ha supuesto que la razón de que aparezca en las agendas de Leire es que quisiera descubrir "si hay ahí algún tipo de negocios, pero es bastante absurdo". De hecho, la presentadora de Espejo Público no ha tenido inconveniente en explicar que "compré un local con el Turronero. Él maneja locales pero no creo que me convierta en una delincuente".

Griso concluye que lo que evidencian estas anotaciones halladas en una de las agendas de la exmilitante socialista es que "la trama tenía mucho interés de sacar trapos sucios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Plan de igualdad.

La asociación de la Guardia Civil muestra su "máxima preocupación" ante las averiguaciones del 'caso Leire': "Nos personaremos como acusación particular"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Pedro J. en Espejo Público.

Pedro J. Ramírez: "Están intentando que el asunto no llegue a Pedro Sánchez, pero le va a llegar antes o después"

Iñaki López sufre un pequeño percance en la cocina: "¿Te has quemado?"

Iñaki López sufre un pequeño percance en la cocina: "¿Te has quemado?"

Sigue la octava gala de Tu cara me suena en directo: ¿Encontrará Àngel Llàcer en amor?

Sigue la octava gala de Tu cara me suena en directo: ¿Encontrará Àngel Llàcer en amor?

Joseba Arguiñano se estrena en solitario con una receta de muslos de pollo a la tailandesa
Para 2 personas

Joseba Arguiñano se estrena en solitario con una receta de muslos de pollo a la tailandesa

Susanna Griso recibe un premio por su labor como profesional en Espejo Público.
Espejo Público

"Nuestra labor como periodistas es poner luz allí donde hay oscuridad" recuerda Susanna Griso tras recibir el Premio Influencia de la Comunicación

Susanna Griso aparece en la agenda de Leire
CASO LEIRE DÍEZ

Susanna Griso, objetivo de Leire Díez, aparece en su agenda: "Está unido laboralmente..."

Analizamos la libreta de Leire Díaz y descubrimos que hay anotaciones de la vida privada de la periodista y presentadora de Espejo Público Susanna Griso.

Águeda Mico en Espejo Público.
Caso Leire Díez

Águeda Micó (Compromís), sobre el papel de los socios del Gobierno: "Necesitamos explicaciones y transparencia"

Los audios conocidos recientemente del caso de Leire Díez han reavivado la polémica sobre las presuntas tramas de corrupción que salpican al entorno del PSOE. Ante estas nuevas revelaciones, la diputada de Compromís, Águeda Micó, se ha pronunciado en Más Espejo sobre las últimas revelaciones y ha pedido explicaciones antes de extraer conclusiones. ¿Dejarán los socios caer a Pedro Sánchez tras estos nuevos escándalos?

Plan de igualdad.

La asociación de la Guardia Civil muestra su "máxima preocupación" ante las averiguaciones del 'caso Leire': "Nos personaremos como acusación particular"

El juez Villegas en Espejo Público.

El juez Jesús Villegas advierte que "todo apunta" a la imputación de Pedro Sánchez por el caso 'Leire Díez'

José Cobo, cardenal y arzobispo de Madrid

José Cobo, arzobispo de Madrid, sobre la visita del papa León XIV a España: "En el hemiciclo, que se reúnan todos y no haya gritos ese día, lo necesitamos"

Publicidad