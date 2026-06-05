Susanna Griso, objetivo de Leire Díez, aparece en su agenda: "Está unido laboralmente..."

Una de las muchas funciones de Leire Díez era, según se destaca en el sumario judicial, sacar trapos sucios de quiénes podrían interferir de una manera u otra en los casos que afectaban al PSOE, y coaccionar si se encontraba información comprometedora. La trama perseguiría a jueces, fiscales, políticos... Y también a periodistas, en concreto a la presentadora de Espejo Público. En una de las agendas incautadas en el domicilio de la exmilitante socialista aparece el nombre de Susanna Griso. Más concretamente es una de sus páginas se puede leer: "el marido de Susanna Griso está unido laboralmente con El Turronero", un famoso empresario andaluz.

"Compré un local con el Turronero, pero no creo que me convierta en una delincuente"

Sorprendida con estas anotaciones fechadas en 2024, Susanna Griso ha deducido que Leire Díez "querría tirar del hilo", pero nuestra presentadora ha remarcado rotundamente que "ni mi exmarido ni mi futuro marido tienen ninguna relación laboral con el Turronero". Griso ha explicado en el plató que fue ella quien presentó a su futuro marido al empresario andaluz, ya que es amigo suyo y "no lo escondo porque he estado en bodas, bautizos y comuniones de su familia".

La verdadera relación

Susanna Griso ha supuesto que la razón de que aparezca en las agendas de Leire es que quisiera descubrir "si hay ahí algún tipo de negocios, pero es bastante absurdo". De hecho, la presentadora de Espejo Público no ha tenido inconveniente en explicar que "compré un local con el Turronero. Él maneja locales pero no creo que me convierta en una delincuente".

Griso concluye que lo que evidencian estas anotaciones halladas en una de las agendas de la exmilitante socialista es que "la trama tenía mucho interés de sacar trapos sucios".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.