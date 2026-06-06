La princesa Leonor y la infanta Sofía, de riguroso negro en la visita de León XIV: sus estilismos coordinados

León XIV ha sido recibido con honores por los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al Palacio Real de Madrid para el primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

La Familia Real junto a León XIV en el Palacio Real de Madrid | Gtres

Los Reyes han esperado a León XIV a pie de coche para saludarle a su llegada a la Plaza de la Armería escoltado por Escuadrón de Escolta Real a caballo. A continuación, los tres se han dirigido a la tribuna de honor donde les esperaban la Princesa de Asturias y la Infanta, que han saludado al Pontífice, ya que ellas no se han desplazado hasta el aeropuerto a recibirle.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibiendo a León XIV en el Palacio Real de Madrid | Gtres

Tras ello, ambos han procedido a saludar a ambas delegaciones oficiales, encabezada en el caso español por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por parte vaticana por el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Por último, el Rey y el Pontífice, acompañados por la Reina, la Princesa y la Infanta, se han dirigido hacia el Zaguán de Embajadores que da acceso al Palacio Real, donde han atravesado un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real, para ascender a continuación por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.

La Familia Real junto a León XIV en el Palacio Real de Madrid | Gtres

En cuanto a los estilismos que han lucido las hijas de los Reyes, ambas han seguido a rajatabla el protocolo, al igual que ha hecho doña Letizia pese a las dudas que había sobre el color de su vestuario.

Al contrario que su madre, que ha usado el privilegio de blanco, ambas hermanas han llevado vestidos negros de similar estructura.

La princesa Leonor y la infanta Sofía antes de recibir al Papa en el Palacio Real de Madrid | Gtres

La princesa Leonor ha elegido un sencillo diseño negro de corte camisero con cuello mao, de manga larga con botonadura frontal, que ajustaba con un cinturón ancho y zapatos destalonados con tacón.

De nuevo, la Princesa ha utilizado unos pendientes en forma de gota de la firma valenciana Boira Glass, una joyería artesanal en vidrio que fue muy afectada por la dana, y a la que tanto la reina como la princesa han querido mostrar su apoyo luciendo sus diseños.

La infanta Sofía ha optado por un vestido negro de línea fluida, ajustado con cinturón lateral del mismo tejido y cuello en pico, con dos aberturas laterales que dejaban a la vista una bajo falda de gasa en blanco que ha complementado con unas bailarinas destalonadas.

La infanta Sofía y la princesa Leonor durante la recepción al Papa en Madrid | Gtres

Ahora, está previsto que los Reyes acompañados por sus hijas mantengan un encuentro con el Papa en el Salón de Gasparini, tras lo cual se producirá el saludo en el Salón del Trono a las autoridades asistentes al acto institucional con el que se completará el primer acto oficial de la agenda de León XIV en España.

Tras ello, los Reyes y sus hijas despedirán a Robert Prevost, con quien volverán a coincidir el domingo en la misa que el Papa oficiará en la Plaza de Cibeles.