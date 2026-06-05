El juez Jesús Villegas advierte que "todo apunta" a la imputación de Pedro Sánchez por el caso 'Leire Díez'

Jesús Villegas, magistrado y secretario de Plataforma Cívica, ha analizado las nuevas revelaciones que vamos conociendo del 'caso Leire Díez' y que apuntan a la directora de la Guardia Civil Mercedes González como persona de confianza de Leire Díez con la que esta se habría reunido hasta en 3 ocasiones según el sumario.

"Esa persona se supone que está ahí para defendernos a nosotros y velar por nuestra seguridad", responde Villegas después de conocer esas nuevas revelaciones del sumario. Para el magistrado hablar de la imputación de Pedro Sánchez no es precipitado. "Es la hipótesis que tenemos todos sobre la mesa y nuestra obligación considerarla. Todo apunta en ese sentido", resuelve. Sin embargo, destaca que para que eso ocurra hace falta que los indicios se consoliden.

Se pegunta qué hacía esa señora reuniéndose con alguien "de esa calaña". "Yo no me reúno con delincuentes en mi tiempo libre. Parece que hemos perdido la cabeza", destacaba. Villegas no da crédito ante las últimas informaciones: "Ahora resulta que sí que se reunieron pero que hablaron solamente de cosas personales". Le llena de preocupación haber visto al ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska "nerviosísimo". Aunque sostiene que le preocupa más el discurso del ministro de Justicia Félix Bolaños diciendo que estemos tranquilos.

"Quiero transmitir todo mi apoyo a los guardias civiles"

El sumario deja ver que los mandos de la Guardia Civil estaban presionando a los investigadores para que influyeran sobre los jueces o que archivaran casos que perjudicaran a los corruptos. Ha querido transmitir todo su apoyo a los guardias civiles después de que se señale a la directora del Cuerpo.

Explica que en España se llega a los altos cargos judiciales porque lo elige el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que designan los políticos. Está en contra de que este órgano sea elegido políticamente. "Para ascender en la carrera judicial solo debería valer el mérito y la capacidad, no el dedazo político. Lo mismo pasa con la Guardia Civil, mientras los políticos metan sus narices en la judicatura habrá corrupción política".

"Si quisiera llegar al Tribunal Supremo tendría que manchar mi toga de rojo o de azul"

Señala que él solo debe su cargo al esfuerzo de sus padres y a su sacrificio durante un montón de años. "Yo soy el hijo de un trabajador, no tengo ningún contacto. Si quiero llegar al Tribunal Supremo tengo que manchar mi toga de rojo o de azul. Me tengo que meter en una asociación judicial, tengo que hacer pasillos... Esos que quieren medrar o subir y que van haciendo pasillos no tienen nada que ver conmigo".

Cree que la combinación de juez y Guardia Civil es explosiva "para toda esa gentuza que se reúnen con fontaneros". "Yo no me he reunido en mi vida con un narcotraficante ni con un pederasta ni he ido a ninguna sauna. Es una auténtica vergüenza y llevo toda mi vida luchando contra esto".

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