Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo

Actuación | Audiciones

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

El talent de La Voz Kids apostó por una canción de Dani Fernández junto al piano y dejó claro que tiene mucho camino por recorrer.

Álvaro de La Voz Kids

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La ilusión de Álvaro por pisar el escenario de La Voz Kids era enorme. El talent llegó dispuesto a cumplir su sueño interpretando ‘Si tus piernas’ de Dani Fernández, una de las canciones más emotivas del artista, acompañado además por el piano, un instrumento siempre muy valorado por los coaches.

Sin embargo, los nervios terminaron jugando un papel importante durante la actuación y ningún coach pulsó el botón. Aun así, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne quisieron destacar el valor de enfrentarse a un escenario tan importante y el potencial que vieron en el joven artista.

Antonio Orozco fue especialmente claro con Álvaro y le animó a seguir luchando por su sueño. “Estaba esperando a que rompieras, en la próxima tienes que arriesgar un poco más”, le explicó el coach, dejando entrever que le gustaría volver a verle en futuras ediciones de La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

La emoción se apodera de La Voz Kids en una gala llena de sorpresas y actuaciones mágicas

La emoción se apodera de La Voz Kids en una gala llena de sorpresas y actuaciones mágicas

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Álvaro de La Voz Kids

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Ángela de La Voz Kids

Ángela se emociona al ver a su ídolo en vivo: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Mila de La Voz Kids

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

Ángela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Diego de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Martina de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

La talent se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo.

Tu cara me suena 13
IMPORTANTE MENSAJE

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

La madrileña ha aprovechado que estaban hablando de sus mascotas para recalcar la importancia de adoptar a animales abandonados.

espera

Se limitan por ley las llamadas en espera: "He esperado 40 minutos para hablar con una persona y no con un robot"

María Parrado y Kenneth

La Voz Kids los unió: así empezó la relación de amistad de María Parrado y Kenneth

Jesulín y Àngel Llàcer

"Es tu gala": Jesulín, protagonista del próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

Publicidad