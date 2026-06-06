Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

La ilusión de Álvaro por pisar el escenario de La Voz Kids era enorme. El talent llegó dispuesto a cumplir su sueño interpretando ‘Si tus piernas’ de Dani Fernández, una de las canciones más emotivas del artista, acompañado además por el piano, un instrumento siempre muy valorado por los coaches.

Sin embargo, los nervios terminaron jugando un papel importante durante la actuación y ningún coach pulsó el botón. Aun así, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne quisieron destacar el valor de enfrentarse a un escenario tan importante y el potencial que vieron en el joven artista.

Antonio Orozco fue especialmente claro con Álvaro y le animó a seguir luchando por su sueño. “Estaba esperando a que rompieras, en la próxima tienes que arriesgar un poco más”, le explicó el coach, dejando entrever que le gustaría volver a verle en futuras ediciones de La Voz Kids.

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