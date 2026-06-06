La emoción desborda a Ainhoa al ver a Orozco girar su silla con ‘Mi héroe’

La emoción se apoderó del escenario de La Voz Kids con la actuación de Ainhoa. La joven talent, llegada desde Almería, decidió apostar por ‘Mi héroe’, una de las canciones más personales de Antonio Orozco, para intentar cumplir su sueño en las Audiciones a ciegas.

Con una interpretación cargada de sentimiento, Ainhoa consiguió tocar una fibra muy especial en el coach. Sin embargo, tuvo que esperar hasta los últimos instantes de la actuación para descubrir si lograría su objetivo. Cuando parecía que todo estaba decidido, Orozco pulsó el botón y desató la alegría de la pequeña, que no pudo contener la emoción al ver girarse a su artista favorito.

“Nos has tocado el corazón un poco a todos”, le confesó el coach tras la actuación. Además, quiso agradecerle la valentía de escoger una canción tan significativa para él y recordó todo lo que representa ese tema en su carrera y en su vida personal.

La actuación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche, con Ainhoa cumpliendo el sueño de entrar en La Voz Kids de la mano del coach al que más admiraba.

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