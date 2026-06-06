“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

La constancia de Ángela ha tenido recompensa en La Voz Kids. Después de cuatro años presentándose a los castings del programa, la talent por fin ha conseguido cumplir su sueño y subir al escenario de las Audiciones a ciegas para demostrar todo lo que lleva dentro.

Con una emotiva interpretación de ‘90 minutos’ de India Martínez, Ángela defendió su actuación pensando que esta vez tampoco sería suficiente para conseguir un hueco en la competición. Sin embargo, cuando la canción estaba a punto de terminar, Antonio Orozco pulsó el botón y cambió por completo el rumbo de su aventura.

La reacción de la talent fue inmediata. “Me muero, soy muy fan tuya”, confesó completamente emocionada al descubrir que era precisamente su coach favorito quien se había girado por ella. Luis Fonsi también quiso reconocer el esfuerzo de la joven tras tantos años persiguiendo este momento: “Mereces estar aquí”, le dijo.

Después de cuatro intentos, una actuación cargada de emoción y un giro en el último segundo, Ángela ya forma parte del equipo de Antonio Orozco y continuará luchando por su sueño en La Voz Kids.

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