Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Ángela estuvo a punto de quedarse fuera, pero consiguió enamorar a el coach de La Voz Kids con ‘90 segundos’ de India Martínez.

Ángela de La Voz Kids

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La constancia de Ángela ha tenido recompensa en La Voz Kids. Después de cuatro años presentándose a los castings del programa, la talent por fin ha conseguido cumplir su sueño y subir al escenario de las Audiciones a ciegas para demostrar todo lo que lleva dentro.

Con una emotiva interpretación de ‘90 minutos’ de India Martínez, Ángela defendió su actuación pensando que esta vez tampoco sería suficiente para conseguir un hueco en la competición. Sin embargo, cuando la canción estaba a punto de terminar, Antonio Orozco pulsó el botón y cambió por completo el rumbo de su aventura.

La reacción de la talent fue inmediata. “Me muero, soy muy fan tuya”, confesó completamente emocionada al descubrir que era precisamente su coach favorito quien se había girado por ella. Luis Fonsi también quiso reconocer el esfuerzo de la joven tras tantos años persiguiendo este momento: “Mereces estar aquí”, le dijo.

Después de cuatro intentos, una actuación cargada de emoción y un giro en el último segundo, Ángela ya forma parte del equipo de Antonio Orozco y continuará luchando por su sueño en La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Mila de La Voz Kids

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Ainhoa

La emoción desborda a Ainhoa al ver a Orozco girar su silla con ‘Mi héroe’

Lúa de La Voz Kids

Lúa lo da todo al más puro estilo Rihanna: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Lúa de La Voz Kids

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Claudia
Actuación | Audiciones

De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Álvaro de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

El talent de La Voz Kids apostó por una canción de Dani Fernández junto al piano y dejó claro que tiene mucho camino por recorrer.

Mila de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

La pequeña conquistó a los coaches con ‘Un mundo ideal’ en una de las Audiciones de La Voz Kids más emotivas. ¡Vuelve a verlo!

Ángela de La Voz Kids

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Diego de La Voz Kids

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Publicidad