Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Bastaron unos segundos para que los coaches entendieran que estaban ante una voz muy especial. Lúa se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Diamonds’ de Rihanna y acabó protagonizando una de las actuaciones más impactantes de la noche.

Su interpretación conquistó a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena, que no dudaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos. A medida que avanzaba la actuación, las reacciones de los coaches dejaban claro el nivel de sorpresa que estaban viviendo: “Qué pasada”, repetía Orozco mientras escuchaba cantar a la talent.

Tras la actuación llegó la gran batalla. “Estábamos flipando”, confesó Ana Mena antes de intentar convencer a Lúa para unirse a su equipo. “Me encanta cómo has cantado esta canción y quiero que te vengas conmigo”, añadió la coach malagueña.

Luis Fonsi tampoco se quedó atrás y utilizó una carta muy especial para intentar conquistar a la talent. “Rihanna es amiga mía”, aseguró entre risas antes de elogiar su actuación: “Tienes una voz espectacular”. Con tres coaches peleando por ella, Lúa tendrá ahora una difícil decisión por delante en La Voz Kids.

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