Actuación | Audiciones
Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación
La talent consiguió que Orozco, Fonsi y Ana Mena giraran su silla tras cantar ‘Diamonds’ en el escenario de La Voz Kids.
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Bastaron unos segundos para que los coaches entendieran que estaban ante una voz muy especial. Lúa se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Diamonds’ de Rihanna y acabó protagonizando una de las actuaciones más impactantes de la noche.
Su interpretación conquistó a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena, que no dudaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos. A medida que avanzaba la actuación, las reacciones de los coaches dejaban claro el nivel de sorpresa que estaban viviendo: “Qué pasada”, repetía Orozco mientras escuchaba cantar a la talent.
Tras la actuación llegó la gran batalla. “Estábamos flipando”, confesó Ana Mena antes de intentar convencer a Lúa para unirse a su equipo. “Me encanta cómo has cantado esta canción y quiero que te vengas conmigo”, añadió la coach malagueña.
Luis Fonsi tampoco se quedó atrás y utilizó una carta muy especial para intentar conquistar a la talent. “Rihanna es amiga mía”, aseguró entre risas antes de elogiar su actuación: “Tienes una voz espectacular”. Con tres coaches peleando por ella, Lúa tendrá ahora una difícil decisión por delante en La Voz Kids.
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