Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

La talent consiguió que Orozco, Fonsi y Ana Mena giraran su silla tras cantar ‘Diamonds’ en el escenario de La Voz Kids.

Lúa de La Voz Kids

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Bastaron unos segundos para que los coaches entendieran que estaban ante una voz muy especial. Lúa se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Diamonds’ de Rihanna y acabó protagonizando una de las actuaciones más impactantes de la noche.

Su interpretación conquistó a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena, que no dudaron en pulsar el botón para intentar incorporarla a sus equipos. A medida que avanzaba la actuación, las reacciones de los coaches dejaban claro el nivel de sorpresa que estaban viviendo: “Qué pasada”, repetía Orozco mientras escuchaba cantar a la talent.

Tras la actuación llegó la gran batalla. “Estábamos flipando”, confesó Ana Mena antes de intentar convencer a Lúa para unirse a su equipo. “Me encanta cómo has cantado esta canción y quiero que te vengas conmigo”, añadió la coach malagueña.

Luis Fonsi tampoco se quedó atrás y utilizó una carta muy especial para intentar conquistar a la talent. “Rihanna es amiga mía”, aseguró entre risas antes de elogiar su actuación: “Tienes una voz espectacular”. Con tres coaches peleando por ella, Lúa tendrá ahora una difícil decisión por delante en La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Coaches de La Voz Kids

Edurne se lanza a consolar a un abatido Antonio Orozco: “Tengo mal perder”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Lúa de La Voz Kids

Fonsi recurre a su amistad con Rihanna para convencer a Lúa tras su increíble actuación

Lúa de La Voz Kids

Lúa lo da todo al más puro estilo Rihanna: Sigue en directo las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Claudia

De no atreverse a hacer nada por la timidez al escenario de La Voz Kids

Valeria de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

El plató de La Voz Kids se queda en silencio: “Para cantar así, hay que vivir mucho”

Álvaro de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

Los nervios frenan a Álvaro en La Voz Kids, pero Orozco le anima a volver

Mila de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

La actuación más tierna de La Voz Kids la protagoniza una talent de solo 7 años

La pequeña conquistó a los coaches con ‘Un mundo ideal’ en una de las Audiciones de La Voz Kids más emotivas. ¡Vuelve a verlo!

Ángela de La Voz Kids
Actuación | Audiciones

“Me muero, soy muy fan tuya”: Orozco cumple el sueño de esta talent en La Voz Kids

Ángela estuvo a punto de quedarse fuera, pero consiguió enamorar a el coach de La Voz Kids con ‘90 segundos’ de India Martínez.

Diego de La Voz Kids

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Martina de La Voz Kids

Orozco se queda sin palabras al reconocer a Martina en La Voz Kids: “No puede ser”

Tu cara me suena 13

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

Publicidad