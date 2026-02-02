Antena3
Inmigrantes, ¿amenaza o activo económico?: "Esas declaraciones me parecen estúpidas"

La regularización exprés y masiva de inmigrantes pactada entre el PSOE y Podemos no deja de estar de actualidad por las polémicas manifestaciones realizadas desde Vox y desde el partido morado, así como que baste con una declaración jurada para demostrar que no se tienen antecedentes.

Juan Fernández- Miranda

Andrés Pantoja
La prensa internacional se ha hecho eco de la regularización de inmigrantes acordada entre el PSOE y Podemos. Medios como 'The New York Times' o 'The Wall Street Journal' señalan la política del Gobierno español como una anomalía en la tendencia del mundo occidental. Sitúan a España navegando a contracorriente de la política migratoria que están poniendo en práctica numerosas naciones europeas, cuyo máximo -y radical- exponente lo representa de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

El 'Wall Street Journal' subraya la excepcionalidad de la postura española de tratar la inmigración como un activo económico en lugar de hacerlo como un problema.

Las teorías del reemplazo de los extremos

El periodista Juan Fernández- Miranda considera que existe un acuerdo entre "la mayoría moderada" de la necesidad de la sociedad de estas personas en el mercado laboral. Sin embargo advertía que abordar de la manera que se está haciendo esta cuestión "genera que los extremos saquen la patita". De la misma manera que sitúa a Vox en uno de esos puntos con la 'Teoría del Reemplazo', que mantiene que una política migratoria relajada supondrá una sustitución racial de la sociedad, el periodista hacía alusión a la postura de Podemos como extremo contrario: "Tenemos a Podemos hablando de la teoría del reemplazo de fachas".

Eduardo Rubiño, concejal y portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, llegaba incluso a valorar negativamente las afirmaciones de Irene Montero sobresustituir "fachas" por "inmigrantes trabajadores": "Como si no hubiera migrantes que votan a la derechas. Es que de entrada esas declaraciones me parecen estúpidas".

"Lo importante es que las cosas se hagan bien"

La mesa de debate de Espejo Público pasaba a valorar las maneras con las que el Gobierno quiere sacar adelante la medida, que no pasaría por someter la cuestión a votación en el Congreso, sino que sería aprobada por Decreto Ley: "Las anteriores se hicieron bien sin el mismo trámite parlamentario", recordaba la periodista Pilar Velasco.

La última polémica que acompaña a la formalización, a la que se estima que se acojan entre 500.000 y algo más de 800.000 personas, es que la de una presentación de una declaración jurada sería suficiente como justificante de una inexistencia de antecedentes penales: "Si tú eso lo pones en función de su credibilidad, habrá inmigrantes con antecedentes que se cuelen, y eso engordaría a Vox".

