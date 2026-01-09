La trumpista Lucrecia justifica el asesinato de la madre de familia a manos del ICE: "Menos mal que no era negra..."

Una madre de familia, tenía tres hijos, estadounidense, de 37 años de edad fallecía a causa de disparos de un agente federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Todo ocurría en las calles de Minneapolis, ciudad del Estado de Minnesota, en el transcurso de un operativo de los agentes en el que detuvieron el vehículo en el que Renee Nicole Good regresaba a su casa de dejar a sus pequeños en el colegio.

A juzgar por las múltiples imágenes que se han difundido por las redes sociales, la mujer trató de abandonar el lugar con una maniobra que la versión oficial asegura que fue para "arrollar a los agentes". Desde luego no parece creíble, pero los incondicionales de Donald Trump, como la experta en comunicación Lucrecia Aldao -residente en España-, justifican la actuación del agente que mató a la mujer.

"Una activista reconocida"

Lucrecia está convencida de la versión pública de Donald Trump sobre lo ocurrido y niega el análisis de Susanna Griso que considera que "intentó esquivar a los agentes de inmigración".

"Se presentó donde la redada y además es una activista reconocida. Rubia, mamá, tres hijos, blanca, menos mal que no era negra...", expresaba para sorpresa de los presentes en plató. "Se ha preparado para trabajar contra los agentes federales", añadía como si todo ese cúmulo de circunstancias justificaran el asesinato a tiros a bocajarro de una persona desarmada: "Intentó atropellar al agente", sentenciaba la mujer, "he visto los vídeos".

"¡Viven en Babia coño!"

Será problema de interpretación o la objetividad con la que se mire, pero en plató todos coincidían en discrepar con la trumpista: "Se veía perfectamente lo que usted no está diciendo (...) Usted necesita gafas y a lo mejor alguna otra cosa", le espetaba el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera.

"¡Viven en Babia coño!", exclamaba Ángel Antonio antes de recordar las declaraciones del alcalde de la ciudad norteamericana rechazando la actuación -y la presencia- de estos agentes que parecen cuatreros campando a sus anchas en los barrios de Estados Unidos.

La indignación era palpable y la senadora Susana Díaz decía lo siguiente: "La asesinan. Y si justificamos eso, mañana van a justificar que asesinen a cualquiera (...)".

Parecía entrar algo en razón la incondicional de Trump después de todo, y sí admitía que le parecía "terrible que hayan matado a esta mujer". Las imágenes son sobrecogedoras, juzguen ustedes mismos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.