Marita, inmigrante en situación irregular en España: "Fue una alegría cuando me enteré de la regularización"

Marita es una chica inmigrante que lleva 4 años en España y espera acogerse a esta regularización que acaba de aprobar el Gobierno. "Fue una alegría para mí, una emoción y llanto cuando me enteré de la noticia" cuenta emocionada. Está muy contenta sobre todo después de toda la frustración que ha pasado estos años en nuestro país.

Ella es peruana y en su país estudió Administración de Empresa de negocios internacionales pero aquí, en España, está trabajando limpiando casas. "Trabajo en negro las veces que se puede, no siempre", cuenta Marita, y cuando trabaja lo hace en labores de limpieza y del hogar o cuidando a ancianos y niños. Cuando llegó a nuestro país ella confiaba en labrarse una vida aquí y la realidad ha sido todo lo contrario: "No pensé que este trámite iba a ser tan largo", asegura Marita. Cuenta que en su país lo tenía prácticamente todo y ahora vive en Villaverde Alto (Madrid), en una habitación porque no puede alquilar una casa sin tener los papeles en orden.

Diferencias con España

A pesar de lo dura que está siendo su estancia en España y de lo difícil que es conseguir los papeles, Marita cuenta que en España se siente muy tranquila en comparación con Perú. Allí no siente la protección que siente aquí y "la salud es muy diferente". Confía en que con esta regularización anunciada por el Gobierno su situación cambie y pueda empezar a trabajar de manera legal y en algún trabajo relacionado con su sector, con lo que ha estudiado.

Machelín Díaz es abogada de extranjería, dominicana y llegó a España en 2008. Hoy ha acompañado a Marita en plató y cuenta lo necesario que era este cambio. "Llevamos diez años esperando esta noticia", asegura. Ella ahora se dedica a ayudar a otros migrantes que llegan a España a conseguir los papeles y cree que esta nueva norma va a ayudar a muchas personas.

