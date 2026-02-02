Antena3
El divertido japonés de Susana Saborido: “Kokka es harina, porque el pastel valenciano que yo me comía embarazada se llamaba así”

Joaquín Sánchez, Susana Saborido, Daniela y Salma Sánchez han intentado adivinar el significado de estas palabras en japonés.

El divertido japonés de Susana Saborido

Carmen Pardo
Publicado:

Kokka ha sido la primera palabra que la familia ha intentado adivinar, un termino en el que Susana Saborido ha dado su argumento de porqué cree que esa palabra significa harina.

El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?

Daniela y Salma no han podido contener la risa al escuchar la palabra Soshi, “es que las palabras tío”, Joaquín advierte que tengan “cuidado con el soshi”.

La palabra Sobakasu les ha hecho discutir a los miembros de la familia, un término que solo el capitán ha sido capaz de acertar.

No te pierdas el divertido juego de la familia Sánchez Saborido en El capitán en Japón, estreno el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El Capitán en Japón llega a Antena 3

"¡Ya estamos listos!": el próximo miércoles, El capitán en Japón llega a Antena 3

