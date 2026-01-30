Detienen al dueño de un bar por ofrecer viagra en su menú: hablamos con la periodista que lleva el caso

Una inspección rutinaria de la Guàrdia Urbana en L’Hospitalet de Llobregat ha terminado destapando una situación, cuanto menos, insólita. En un bar de barrio, de los de menú del día y café de sobremesa, los agentes se encontraron con un “plato” que no suele aparecer en este tipo de establecimientos: Sildenafil, más conocido como Viagra, el medicamento utilizado para tratar la disfunción eréctil.

Los hechos tuvieron lugar este martes, 27 de enero, en un local situado en la calle de Alacant, en el barrio de La Florida. Hasta allí se desplazaron dos patrullas de la Unitat de Districte de la Guàrdia Urbana para realizar una inspección ordinaria, con el objetivo de comprobar que no se estuviera llevando a cabo ninguna actividad ilegal y que se cumplieran las medidas de seguridad exigidas para los clientes.

Una inspección que acaba en detención

Lo que en principio parecía un control más acabó con la detención del propietario del establecimiento, después de que los agentes comprobaran que el bar ofrecía este medicamento como parte de su menú. Una práctica totalmente prohibida, ya que se trata de un fármaco que solo puede dispensarse con receta médica y en establecimientos autorizados.

A partir de ahí, el caso abre muchos interrogantes sobre cómo se ofrecía este producto, quién lo consumía y qué explicación da el dueño del bar a una decisión tan sorprendente.

Un miedo común entre los hombres

Nuestra compañera Gabriela de Torres se ha desplazado hasta el bar y nos cuenta que no se han cruzado con nadie, ya que, aunque una persona ha entrado en el establecimiento, no ha querido conversar con ella. Además, sus intentos por entrar en el local no han sido los únicos en vano, ya que un proveedor fue rechazado. Las personas de la zona con las que ha podido hablar nuestra reportera aseguran que se trata de un caso que ha pasado bastante desapercibido y que lo han intentado ocultar lo máximo posible.

Por otro lado, hemos podido saber más sobre este caso gracias a María Pertinat, periodista que lo ha seguido en profundidad. La experta nos asegura que el dueño del local empleaba este medicamento para traficar con sus clientes. Nuestros colaboradores han debatido los motivos por lo que alguien vería necesario solicitar viagra a escondidas y todos coinciden en que podría tratarse de un caso de miedo a ser descubierto consumiendo este tipo de medicamento.

