Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona ante la regularización de inmigrantes

Cientos de personas continúan formando largas colas en el Consulado de Pakistán en Barcelona, que ha abierto de manera excepcional durante el fin de semana para atender el fuerte incremento de solicitudes del certificado de antecedentes penales. Este documento es uno de los requisitos exigidos en el proceso de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular aprobado recientemente por el Gobierno de España.

La afluencia se ha intensificado tras conocerse el contenido del real decreto anunciado por el Ejecutivo, que establece las condiciones para acceder a una autorización de residencia legal. Entre ellas, figura la obligación de acreditar que la persona solicitante no cuenta con antecedentes penales en su país de origen ni representa una amenaza para el orden público.

Requisitos fijados por el decreto

Además del certificado de antecedentes, el decreto fija como condición haber residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre. Este proceso no implica la obtención de la nacionalidad española, sino únicamente una regularización administrativa que permitirá residir y trabajar legalmente, así como acceder con normalidad al sistema sanitario.

En España viven cerca de 840.000 personas en situación irregular. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alrededor de 500.000 podrían beneficiarse de esta medida. Está previsto que el plazo para presentar solicitudes se abra a principios del mes de abril.

Atención reforzada en el consulado

El aumento de la demanda ha llevado al consulado pakistaní a reforzar su operativa. El cónsul general, Murad Ali Wazir, ha explicado que se está atendiendo a unas 1.000 personas al día. El servicio comienza a las ocho de la mañana y se mantiene en horario ampliado, con atención también los sábados y domingos para dar respuesta a la acumulación de solicitudes.

Las personas que acuden a la sede consular lo hacen tanto para solicitar el certificado que acredita la inexistencia de causas penales como para recabar información sobre el procedimiento. La concentración de usuarios se ha convertido en una imagen habitual en los últimos días en el entorno del consulado.

Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en Cataluña residían en 2024 un total de 59.150 personas de nacionalidad pakistaní. Parte de esta población se encuentra ahora inmersa en los preparativos para iniciar los trámites de regularización en cuanto se habilite el procedimiento.

