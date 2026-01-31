Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Inmigración

Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona ante la regularización de inmigrantes

La apertura extraordinaria del consulado responde al aumento de solicitudes del certificado de antecedentes, uno de los requisitos del nuevo decreto del Gobierno.

Consulado de Pakistán en Barcelona

Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona ante la regularización de inmigrantes | Europa Press

Publicidad

Cientos de personas continúan formando largas colas en el Consulado de Pakistán en Barcelona, que ha abierto de manera excepcional durante el fin de semana para atender el fuerte incremento de solicitudes del certificado de antecedentes penales. Este documento es uno de los requisitos exigidos en el proceso de regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular aprobado recientemente por el Gobierno de España.

La afluencia se ha intensificado tras conocerse el contenido del real decreto anunciado por el Ejecutivo, que establece las condiciones para acceder a una autorización de residencia legal. Entre ellas, figura la obligación de acreditar que la persona solicitante no cuenta con antecedentes penales en su país de origen ni representa una amenaza para el orden público.

Requisitos fijados por el decreto

Además del certificado de antecedentes, el decreto fija como condición haber residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre. Este proceso no implica la obtención de la nacionalidad española, sino únicamente una regularización administrativa que permitirá residir y trabajar legalmente, así como acceder con normalidad al sistema sanitario.

En España viven cerca de 840.000 personas en situación irregular. Según estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alrededor de 500.000 podrían beneficiarse de esta medida. Está previsto que el plazo para presentar solicitudes se abra a principios del mes de abril.

Atención reforzada en el consulado

El aumento de la demanda ha llevado al consulado pakistaní a reforzar su operativa. El cónsul general, Murad Ali Wazir, ha explicado que se está atendiendo a unas 1.000 personas al día. El servicio comienza a las ocho de la mañana y se mantiene en horario ampliado, con atención también los sábados y domingos para dar respuesta a la acumulación de solicitudes.

Las personas que acuden a la sede consular lo hacen tanto para solicitar el certificado que acredita la inexistencia de causas penales como para recabar información sobre el procedimiento. La concentración de usuarios se ha convertido en una imagen habitual en los últimos días en el entorno del consulado.

Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), en Cataluña residían en 2024 un total de 59.150 personas de nacionalidad pakistaní. Parte de esta población se encuentra ahora inmersa en los preparativos para iniciar los trámites de regularización en cuanto se habilite el procedimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso

ExFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Publicidad

España

Consulado de Pakistán en Barcelona

Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona ante la regularización de inmigrantes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a la UE esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar los fondos destinados al tren

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife
Tenerife

Muere Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, a los 76 años

Imagen de archivo de una persona votando
Elecciones Aragón

Elecciones Aragón 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro, las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts n...
Negociaciones

Podemos se abre a negociar el traspaso de inmigración a Cataluña solo cuando el Gobierno culmine la regularización

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que su partido solo negociará el traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña cuando el Gobierno termine de acometer la regularización masiva de migrantes acordada con la formación morada.

Publicación de Hazte Oír en un diario neoyorquino
Política España

Hazte Oír expone en un diario neoyorquino los casos de corrupción que "acorralan" a Sánchez

Se trata de la última acción internacional de la asociación, que está personada en varios procesos judiciales en España como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

ExFiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz paga los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso

A3 Noticias 2 (01-09-25) El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Carles Puigdemont

Salvador Illa recibe el alta y continuará su recuperación desde casa

El rey Felipe y la Reina Letizia en el funeral

Lo que no se vio del funeral por las víctimas de Adamuz: detalles, gestos y la confusión en el protocolo

Publicidad