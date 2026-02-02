Esta noche, Mika pondrá el ritmo en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Mika, uno de los cantantes internacionales más carismáticos del panorama musical actual. El artista visita el programa después de haber sido coach en La Voz 2025, una experiencia que le ha permitido conectar de nuevo con el público español desde una faceta muy cercana y personal.

Durante la entrevista, Mika llega para presentar su nuevo disco, un trabajo en el que vuelve a mostrar su estilo inconfundible y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. El cantante hablará del proceso creativo del álbum, de este momento tan especial de su carrera y de cómo ha vivido su reciente etapa en televisión, en una charla que promete música, energía y mucho buen humor.

Sobre él:

Mika es un cantante y compositor con una sólida trayectoria internacional, conocido por su personalidad arrolladora y su mezcla de pop, teatralidad y emoción. A lo largo de los años ha firmado grandes éxitos y ha mantenido una estrecha relación con el público español, tanto en el ámbito musical como televisivo. Su versatilidad artística y su cercanía lo han convertido en una figura muy querida y reconocible.