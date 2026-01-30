¿Tienen los hombres más deseo sexual que las mujeres? Nuestra sexóloga nos lo cuenta

Lorena nos cuenta que no se trata tanto de una creencia extendida, sino de una realidad. Explica que: “existen estudios poblacionales que avalan esa idea”. Además cuenta que es importante centrarse en qué situaciones: “en cuanto a deseo sexual y fantasía sí que se ha visto que los hombres son más propensos al ‘Sí’, están más disponibles que las mujeres en todo momento”. Sin embargo, en lo referente a la vida sexual: “los hombres además tienen una vida sexual más larga que las mujeres”. Y esto último podría estar explicado por la menopausia, entre otros factores.

Los hombres mayores de 60 tienen más vida sexual que las mujeres

Una cosa que nuestra sexóloga recalca como muy importante es: “en cuanto a satisfacción sexual y a la vivencia del erotismo y de la sexualidad, las mujeres ganamos terreno”.

Por lo tanto, como resolución a esta duda planteada: sí, los hombres, por diversos motivos, tienen más apetito sexual que las mujeres. Aunque eso no siempre signifique, disfrutar igual de las relaciones.

