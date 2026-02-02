Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El 19 de noviembre de 2024

Así debutó Rosa en Pasapalabra: profesora, buena cocinera y con un primer Rosco dedicado a sus padres

Rosa Rodríguez se convirtió en concursante tras superar la Silla Azul y, aunque en su presentación contó que llegaba desde La Coruña, no tardó en revelar su origen argentino.

¿Quién es Rosa Rodríguez? Una rival gallega muy dulce contra Manu en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En una etapa de mucho movimiento en la Silla Azul, apareció Rosa Rodríguez para aportar estabilidad y marcar una etapa en Pasapalabra. Profesora de inglés y español, esta aspirante procedente de La Coruña apareció con una gran sonrisa y con mucha dulzura, tanta como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal como buena cocinera y especialmente repostera.

Ya como concursante, jugó su primer Rosco por un bote de 880.000 euros. Cuando Roberto Leal le preguntó qué haría con ese dinero, Rosa sorprendió con una dedicatoria que dejaba ver tanto su carácter familiar como detalles de su pasado: “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos”, ha afirmado. Pocos programas más tarde, reveló que realmente nació en Argentina.Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a Galicia.

La emotiva dedicatoria de Rosa a sus padres en su estreno en Pasapalabra: “Sacrificaron todo”

En su primer duelo contra Manu, Rosa terminó con 20 aciertos y un fallo. Lo mejor fue la sensación que dejó de valentía y de saber exprimir cada segundo.

Trepidante estreno de Rosa en El Rosco pero… ¿suficiente ante la veteranía de Manu?

Estas cualidades han sido su sello a lo largo de más de 300 programas, en los que se ha convertido en un referente y ha roto barreras. ¡Revive en el vídeo la llegada de Rosa a Pasapalabra!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

¿Quién es Rosa Rodríguez? Una rival gallega muy dulce contra Manu en Pasapalabra

Así debutó Rosa en Pasapalabra: profesora, buena cocinera y con un primer Rosco dedicado a sus padres

Juan Fernández- Miranda

Inmigrantes, ¿amenaza o activo económico?: "Esas declaraciones me parecen estúpidas"

Margallo, en Espejo Público.

Margallo, tajante sobre la regularización de inmigrantes: "Estamos exportando talento e importando mano de obra barata"

María José Campanario en El Desafío
Contenido extra

Los miedos de María José Campanario ante su reto: “Me da un poco de ansiedad”

¿Quién es Manuel Pascual? La sorpresa de Pasapalabra tras debutar con un turno de 17 aciertos
El 16 de mayo de 2024

Así debutó Manu en Pasapalabra: madrileño, psicólogo y "a por todas" desde su primer programa

Mika en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Mika pondrá el ritmo en El Hormiguero

El artista volverá al programa tras haber sido coach de La Voz 2025 para presentar su nuevo disco.

La confesión de Mario Vaquerizo en El Desafío
Mejores momentos | Programa 4

La confesión de Mario Vaquerizo en El Desafío: “Eva Soriano y yo fuimos novios”

El invitado de El Desafío ha querido contar una anécdota con la concursante del programa.

Jubilación

Consejos para asegurarte una jubilación sin sobresaltos: "La pensión es solo una pata de la mesa"

La bronca de Eva Soriano a Roberto Leal por convencerla para ir a El Desafío

La bronca de Eva Soriano a Roberto Leal por convencerla para ir a El Desafío: “Eres una rata”

La advertencia de Joquín a su hija Salma: “Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas”

VÍDEO INÉDITO: La advertencia de Joaquín a su hija Salma: “Lo que no te puedes llevar son cincuenta bragas”

Publicidad