Así debutó Rosa en Pasapalabra: profesora, buena cocinera y con un primer Rosco dedicado a sus padres

En una etapa de mucho movimiento en la Silla Azul, apareció Rosa Rodríguez para aportar estabilidad y marcar una etapa en Pasapalabra. Profesora de inglés y español, esta aspirante procedente de La Coruña apareció con una gran sonrisa y con mucha dulzura, tanta como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal como buena cocinera y especialmente repostera.

Ya como concursante, jugó su primer Rosco por un bote de 880.000 euros. Cuando Roberto Leal le preguntó qué haría con ese dinero, Rosa sorprendió con una dedicatoria que dejaba ver tanto su carácter familiar como detalles de su pasado: “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos”, ha afirmado. Pocos programas más tarde, reveló que realmente nació en Argentina.Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a Galicia.

En su primer duelo contra Manu, Rosa terminó con 20 aciertos y un fallo. Lo mejor fue la sensación que dejó de valentía y de saber exprimir cada segundo.

Estas cualidades han sido su sello a lo largo de más de 300 programas, en los que se ha convertido en un referente y ha roto barreras. ¡Revive en el vídeo la llegada de Rosa a Pasapalabra!